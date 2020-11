Apple déploie iOS 14.2 : une centaine de nouveaux emojis, de nouvelles fonctionnalités et quelques correctifs

Après sa sortie au mois de septembre, Apple continuer de mettre à jour régulièrement iOS 14, la nouvelle mouture de son système d’exploitation. Après iOS 14.1, sorti en octobre, et qui était surtout dédié aux correctifs, iOS 14.2 sort cette semaine et propose plus de nouveautés.

Cette nouvelle mise à jour du système d’exploitation inclut de nouveaux emojis. Les utilisateurs d’iOS pourront profiter de plus de 100 nouveaux symboles (soit de tout nouveaux symboles, soit des variations d’emojis existants), incluant de nouveaux animaux comme le dodo et le castor. Un symbole transgenre est aussi disponible, ainsi qu’une pièce de monnaie, des poumons, un cœur anatomique ou encore un personnage ému qui sourit avec une petite larme qui coule.

De nouvelles fonctionnalités et quelques correctifs

Apple propose aussi huit nouveaux fonds d’écran, une optimisation de la recharge des AirPods qui permet de limiter la dégradation de la batterie, une nouvelle alerte lorsque le niveau sur un casque audio est trop élevé, et de nouveaux contrôles sur AirPlay.

Sinon, en matière d’accessibilité, iOS 14.2 inclut une nouvelle fonctionnalité qui profite du scanner LiDAR qui est disponible sur l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Comme l’explique Apple, cette fonctionnalité peut « détecter les personnes à proximité et signaler leur distance à l’aide du capteur LiDAR ».

Et pour ceux qui utilisent les enceintes HomePod ou HomePod mini, iOS 14.2 permet à l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch, les AirPods et CarPlay de prendre en charge la fonctionnalité interphone de ces enceintes. Pour rappel, l’interphone fait partie des nouveautés annoncées par Apple pour ses enceintes connectées lors du keynote du mois d’octobre.

En plus de ces nouvelles fonctionnalités, iOS 14.2 apporte des correctifs aux bugs rapportés par les utilisateurs, comme les widgets photo qui n’apparaissent pas, un bug qui empêchait parfois d’utiliser Netflix, ou encore un bug qui pouvait empêcher d’utiliser la recharge sans fil.

Notons aussi qu’Apple continue d’améliorer la fonctionnalité « Exposure Notification » sur son système d’exploitation. Il s’agit d’une API que la firme de Cupertino, en partenariat avec Google, propose aux gouvernements pour que ceux-ci puissent proposer des applications de contact tracing (cependant, avec Tous Anti-Covid, la France a décidé d’opter pour un protocole différent).

Un autre keynote ce mois de novembre

Apple a déjà présenté la plupart de ses nouveaux produits et services lors de ses keynotes du mois de septembre et du mois d’octobre. Cependant, la firme va en organiser un autre ce mois de novembre.

Et si les précédents événements se focalisaient sur les smartphones, les tablettes et les montres connectées, le prochain devrait être l’occasion pour Apple de lever le voile sur ses nouveaux MacBook.

Cet événement est très important car avec ces ordinateurs, la firme démarrera sa transition des processeurs Intel vers les processeurs Apple Silicon. Cette nouvelle catégorie de processeurs permettra à Apple de proposer des ordinateurs qui sont plus puissants et plus économes en énergie. En même temps, il y aura une convergence entre les Mac et les iPhone, puisque ceux-ci utiliseront une architecture commune.

Par ailleurs, il est possible qu’en plus de la présentation des nouveaux Macs, Apple lève aussi le voile sur les AirTags et les AirPod Studio.