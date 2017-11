Apple a racheté Vrvana, un fabricant de casques de réalité virtuelle et augmentée

L’entreprise à la pomme continue son développement dans l’univers de la réalité virtuelle et augmentée avec le rachat pour 30 millions de dollars de VRvana, une start-up canadienne qui joue sur les deux tableaux.

Selon le site américain Techcrunch, Apple vient de passer une nouvelle étape dans son développement d’un casque de réalité augmentée ou mixte. La marque à la pomme vient en effet de signer le rachat de l’entreprise canadienne VRvana (prononcé Véairvana) pour un montant de 30 millions de dollars.

Apple achète VRvana, une start-up spécialisée dans la réalité augmentée et virtuelle

Très peu connu, ce fabricant de casques n’a jamais réussi de grandes levées de fonds comme cela a pu être le cas de l’Oculus Rift. Pourtant, son casque baptisé Totem et présenté sous forme de prototype l’an dernier avait impressionné les spécialistes. Pionnier dans le concept de « réalité mixte » (à cheval entre réalité augmentée et réalité virtuelle) celui-ci recouvre l’ensemble du champ de vision de l’utilisateur en ajoutant des caméras pour filmer le monde réel. Cette technologie peut aussi afficher des projections virtuelles dans le monde réel en couleurs et totalement opaques. Mais, faute de financements certains problèmes s’annonçaient très compliqués à résoudre.

Objectif 2020 pour Apple

C’est sans aucun doute là qu’intervient le premier vrai intérêt pour Apple qui avec un afflux minime de cash prend le contrôle d’une technologie déjà presque fonctionnelle. Pour l’heure, l’entreprise se refuse à confirmer ou démentir l’information de ce rachat. Mais, analysé à l’aune de ses ambitions, c’est avant tout un mouvement logique.

L’objectif de 2020 pour réussir à sortir un casque de réalité augmentée est toujours annoncé. Apple a déjà dévoilé qu’il recruterait plus de 1.000 personnes pour accélérer son développement, y compris du personnel de la NASA. Ils travailleraient à la conception d’un système d’exploitation spécifique « rOS » (reality Operating System).

Surtout, l’entreprise a encore montré son ambition lors de la présentation du composant « Arkit ». Ce kit de développement présent dans iOS 11 devrait sans doute permettre les premières vraies applications et utilisations de réalité augmentée dans l’écosystème Apple.