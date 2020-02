Apple a tenté de bloquer la sortie d’un livre… et fait de lui un best-seller

Comme toutes les sociétés du secteur des technologies (…et autres), Apple fait le maximum pour éviter que des secrets industriels et commerciaux ne puissent fuiter. Pour cette raison, la marque américaine a tenté d’empêcher la publication d’un livre intitulé App Store Confidential.

Écrit par Tom Sadowski, directeur de l’App Store en Allemagne entre 2014 et 2019, l’ouvrage comprendrait des informations confidentielles sur la marque à la pomme. L’homme ferait également mention d’entretiens privés qu’il a eus avec Tim Cook, patron de la firme américaine. Plus globalement, le livre revient sur le parcours de Sadowski, ses expériences et ses rencontres ainsi que le fonctionnement de l’App Store et son système économique.

Effet Streisand pour Apple

Il y a quelques jours, Apple a rédigé une mise en demeure dans laquelle il demande la fin des ventes du livre App Store Confidential. La lettre transmise à l’auteur et à l’éditeur requérait aussi le rappel de tous les ouvrages déjà expédié.

Sauf que l’affaire n’a pas pris la direction escomptée, au point que l’entreprise américaine doit désormais faire face à l’effet Streisand, phénomène journalistique bien connu des entreprises et des politiques. Après avoir tenté d’empêcher que certaines informations ne soient divulguées, la société fait donc parler d’elle et du livre dont elle tentait de stopper les ventes —sans succès.

Selon l’éditeur du livre, le premier tirage à 4 000 exemplaires s’est très bien vendu et un deuxième tirage est actuellement en cours. D’ailleurs, le livre se situe en première position des best-sellers politiques les plus vendus en Allemagne à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Au sujet de la vente d’un tel livre, Apple a déclaré à The Verge il y a quelques jours : « Apple est depuis longtemps attaché à la liberté de la presse et soutient les auteurs de tous types. Bien que nous regrettions la façon dont cet employé de longue date d’Apple a violé notre relation de travail, ses actions ne nous ont laissé d’autre choix que de mettre fin à son emploi — une décision acceptée par le comité d’entreprise. Tous les travailleurs devraient savoir que les règles liées à l’emploi sont appliquées de manière égale et équitable, et toutes les entreprises devraient pouvoir s’assurer que leurs pratiques commerciales resteront confidentielles ».

De son côté, Tom Sadowski assure qu’il a partagé le contenu de son œuvre avec Apple et que la société savait qu’il allait sortir ce livre. Pour lui, ce dernier aurait d’ailleurs tendance à mettre la firme en avant plutôt que de la desservir. Il a déclaré avoir été surpris de la façon dont a marque a réagi.