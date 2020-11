Apple apporte une première réponse au bug de Gatekeeper

Lors du lancement jeudi dernier de macOS Big Sur, la toute nouvelle version de l’OS Apple pour Mac, ce dernier a subi un bug. En effet, les utilisateurs qui avaient fait la mise à jour dès son lancement n’ont pas pu ouvrir leurs applications tierces. La raison ? Un protocole de sécurité défaillant. Pour comprendre, il faut savoir comment s’ouvre une application sur un Mac.

À chaque utilisation l’application envoie un certificat à l’ordinateur pour « prouver » qu’il s’agit bien de l’application originelle et que ce n’est pas une copie malveillante. Ce système permet d’éviter de télécharger et de lancer de fausses applications qui sont en réalité des virus. Un système très pratique donc, qui a de plus fait ses preuves avec le temps, même s’il a des failles.

La question des données personnelles

Ce système c’est le Gatekeeper, il assure la sécurité de l’ordinateur lors du lancement d’une application. Mais sur la toute première version de BigSur, il avait un bug. En effet, le Gatekeeper ne reconnaissait aucune application tierce. Il refusait de les ouvrir.

Face à ce bug majeur, beaucoup d’utilisateurs de Mac se sont posés la question de leurs données personnelles. En effet, si Apple a des informations à chaque fois que l’on utilise une application, c’est une véritable mine d’or d’informations pour la publicité ciblée. Mais Apple se défend et dit que ce n’est pas son objectif.

« Nous n’avons jamais combiné les données de ces contrôles avec des informations sur les utilisateurs Apple ou leurs appareils. Nous n’utilisons pas les données de ces contrôles pour savoir ce que les utilisateurs individuels lancent ou exécutent sur leurs appareils ».

La marque à la pomme affirme que depuis la découverte de ce bug, elle ne collecte plus les adresses IP de ses utilisateurs, et elle va faire en sorte que les adresses qui ont été répertoriées jusqu’à présent disparaissent des serveurs d’Apple. La firme de Cupertino explique également que ces contrôles de sécurité n’ont jamais enregistré l’identifiant Apple ou l’identité de l’appareil, de sorte que le traçage ne puisse pas avoir lieu.