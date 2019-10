Apple Arcade s’offre cinq nouveautés depuis ce week-end

Apple Arcade a fait ses débuts le 19 septembre dernier. La plateforme de jeu vidéo développée par la firme de Cupertino a commencé à déployer son service quelques jours seulement après sa keynote du 10 septembre, mais il aura fallu attendre plusieurs semaines pour que l’ensemble des appareils de la marque à la pomme puisse accéder aux différents programmes d’arcade.

Le déploiement d’Apple Arcade s’est effectivement conclu au début du mois d’octobre, avec l’apparition de la plateforme sur les Mac. Mais maintenant que l’ensemble de l’écosystème en est équipé, la marque à la pomme devra en vitesse arriver au nombre de 100 jeux disponibles. Depuis vendredi, elle se rapproche de son objectif, avec 5 nouveaux programmes ayant fait leur apparition.

Cinq nouveautés sur Apple Arcade

Ils sont désormais 89. Le nombre de jeux proposés sur Apple Arcade vient d’augmenter, avec l’apparition de cinq programmes venant compléter l’offre de la plateforme de jeu vidéo. Parmi les nouveautés, la plus populaire devrait être « Yaga ». Il s’agit d’un jeu RPG, dont le nom était déjà attendu sur PC et consoles.

A ses côtés, les fans de jeu de type metroidvania pourront se divertir avec « Fallen Knight », alors que les esprits plus évasifs se retrouveront avec « Lifelike », un puzzle-game au trailer plutôt alléchant.

Pour le reste, on retrouvera « Tales of Memo », un jeu de réflexion, ainsi que « Hogwash », pour un retour à la ferme certainement très amusant.

En route vers l’objectif des 100 jeux disponibles

Cela fait un mois et demi qu’Apple Arcade est disponible, et Apple le sait bien : il se doit d’arriver au nombre de 100 jeux rapidement sur sa plateforme, alors qu’il avait pu faire la promotion de son abonnement à 4,99 euros en mettant en avant ce nombre-là de programme.

Difficile à dire néanmoins si les 11 nouveautés restantes avant la barre fatidiques seront des jeux provenant de gros développeurs. On pense notamment à « Asphalt » (Gameloft), « Sonic » (Sega), ou encore « Assassin’s Creed » (Ubisoft), qui ont fait leur début sur Apple Arcade depuis la sortie de la plateforme. Mais d’ores et déjà, nous avons pu apprendre qu’un « Rayman » allait bientôt voir le jour, et développé par des développeurs français de chez Ubisoft Montpellier.

En tout cas, du côté des joueurs, il ne faudra pas être trop gourmand et se rappeler que contrairement à Stadia, Apple Arcade n’est pas une plateforme où les jeux sont accessibles en ligne, sans téléchargement. Les près de 100 jeux d’Apple Arcade devront bel et bien être téléchargés pour être joués. Pensez donc à libérer de la place, notamment sur votre smartphone.