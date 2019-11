Apple assure que ses réparations génèrent des pertes, mais pas des bénéfices

Si certaines marques s’engagent à produire des appareils très facilement réparables, Apple n’en fait probablement pas partie. De plus, la firme de Cupertino est contre le fait que les utilisateurs puissent réparer leurs appareils eux-mêmes.

Mais si vous pensez que c’est parce qu’Apple veut gagner de l’argent grâce aux pièces de remplacement d’origine ou via les services de réparation, vous vous trompez peut-être.

L’entreprise assure que les coûts de ces réparations sont plus élevés que les revenus générés.

« Depuis 2009, le coût des services de réparation dépasse chaque année les revenus générés par les réparations », a indiqué Kyle Andeer, vice-président (Corporate Law) d’Apple, répondant à une série de questions posées par une commission du Congrès américain.

Et si Apple ne veut pas que n’importe qui puisse réparer un iPhone, ce serait par mesure de sécurité. « Si un client a besoin d’un appareil Apple réparé, il est important que la réparation soit effectuée par un technicien certifié ayant suivi la formation d’Apple et utilisant des outils et des pièces d’origine Apple. Les réparations effectuées par des techniciens non qualifiés pourraient ne pas suivre les procédures de sécurité et de réparation appropriées et pourraient entraîner un dysfonctionnement, des problèmes de qualité du produit ou des événements de sécurité. De plus, les réparations qui ne remplacent pas correctement les vis ou les capots peuvent laisser des pièces détachées qui pourraient endommager un composant tel que la batterie, provoquant une surchauffe ou des blessures », lit-on dans une autre réponse de Kyle Andeer aux questions du Congrès.

La situation évolue petit à petit, faire réparer un iPhone sera plus facile

Fort heureusement, cette année, Apple a décidé de faciliter l’accès aux formations et aux pièces d’origine pour les réparateurs indépendants.

Il y a trois mois, la firme de Cupertino a lancé un programme baptisé « Independent Repair Provider Program » qui permet aux réparateurs indépendants d’accéder à la formation nécessaire, peu importe la taille de l’entreprise, et aux pièces d’origine, plutôt que de se fournir dans le marché noir.

Grâce à ce programme, la réparation des appareils Apple, comme l’iPhone, ne sera plus officiellement réservée aux réparateurs agréés.

Néanmoins, avant d’arriver dans d’autres pays, le programme est d’abord lancé aux États-Unis.