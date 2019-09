Fairphone 3 : le smartphone éthique tient ses promesses en matière de réparabilité

Pendant que des marques de smartphones sont régulièrement accusées d’obsolescence programmée, Fairphone essaie de faire en sort que ses smartphones soient utilisables le plus longtemps possible. Sur le plan du design, cela implique que l’entreprise essaie de faire en sorte que ses modèles soient modulaires et faciles à réparer.

Et visiblement, il ne s’agit pas seulement d’un argument marketing. Après avoir démonté le Fairphone 3, le modèle sorti par la marque fin aout, la société iFixit a accordé (une fois de plus) une note de réparabilité de 10/10 à celui-ci.

Qu’est-ce que cela signifie ? Comme le prétend Fairphone, son smartphone a effectivement été conçu pour faciliter les réparations. Dans les conclusions de son démontage du Fairphone 3, iFixit indique que les composants essentiels comme la batterie ou l’écran sont faciles à démonter sans outils, ou avec un simple tournevis. Le constructeur a également pensé à placer des indicateurs visuels pour faciliter le travail des réparateurs. Et les remplacements des modules à l’intérieur du Fairphone 3 sont relativement simples à exécuter. Enfin, sur son site, Fairphone vend des pièces de rechange et propose des guides pour effectuer les remplacements. Décidément, d’autres géants de l’industrie du mobile devraient s’en inspirer.

Un smartphone éthique, mais pas ultra-puissant

L’éthique de Fairphone ne se limite pas au design modulaire et à la réparabilité. Depuis son premier modèle, l’entreprise se préoccupe également des conditions dans lesquelles ses smartphones sont assemblés, ainsi que de la source des matériaux utilisés. « De la Terre à votre poche, le parcours d’un smartphone est rempli de pratiques déloyales. Nous pensons qu’une industrie électronique plus équitable est possible. En apportant des changements de l’intérieur, nous donnons la parole aux personnes qui s’y intéressent », lit-on sur le site de l’entreprise.

En revanche, pour ceux qui se préoccupent de la fiche technique, les modèles de Fairphone peuvent être décevants. Vendu à 450 euros, le Fairphone 3 utilise un SoC Snapdragon 632 et ne dispose que d’un appareil photo sur le dos. Le design extérieur est aussi très classique. En substance, on est assez loin des offres de sociétés comme Xiaomi ou Huawei dans la catégorie des smartphones « tueurs de haut de gamme ».