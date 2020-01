Apple aurait abandonné un projet de chiffrement de bout en bout pour iCloud

Ces dernières années, Apple s’est positionné comme un défenseur de la vie privée. Pourtant, d’après un article publié par Reuters, la firme de Cupertino aurait abandonné un projet qui aurait permis aux utilisateurs de son stockage iCloud de chiffrer leurs données de bout en bout. Cela aurait permis de rendre toutes les informations comme les photos ou les contacts (théoriquement) impossibles à lire sur les serveurs d’Apple.

La sécurité des iPhone est normalement très élevée, ce qui complique d’ailleurs parfois le travail des enquêteurs dans les affaires criminelles, lorsque ceux-ci ne peuvent pas (ou difficilement) accéder aux données stockées dans un appareil verrouillé.

En revanche, quand les données sont aussi sauvegardées sur iCloud, le travail des enquêteurs est plus facile. Si ceux-ci ont tous les documents légaux nécessaires, ils peuvent demander à Apple de fournir des infos qui peuvent les aider dans le cadre de leurs enquêtes (et ils n’ont pas besoin d’accéder physiquement à l’appareil du suspect).

En effet, la plupart des données stockées sur iCloud ne sont pas chiffrées de bout en bout.

Pourquoi Apple a-t-il renoncé au chiffrement de bout en bout ?

Dans son article, Reuters indique que ce projet de chiffrement pour iCloud aurait été abandonné il y a plus de deux ans. Citant plusieurs sources, le média explique qu’à l’origine, Apple y aurait pensé pour prévenir les cas de piratage.

Néanmoins, la firme de Cupertino aurait consulté le FBI, lequel se serait opposé à ce projet, car cela aurait éliminé l’un des moyens dont les enquêteurs disposent pour trouver des informations sur des utilisateurs d’iPhone.

Et Apple aurait abandonné son projet de chiffrement après ces discussions avec le FBI.

La firme de Cupertino aurait-elle renoncé au chiffrement de bout en bout des sauvegardes iCloud sous l’influence du FBI ?

Une source de Reuters indique qu’après l’affaire San Bernardino (quand Apple a refusé d’aider les enquêteurs à déverrouiller un iPhone), Apple aurait voulu éviter un bras de fer avec les autorités sur un nouveau front.

Une autre source indique qu’Apple aurait été convaincu par les arguments du FBI.

Mais Reuters écrit qu’il est également possible que la firme ait abandonné ce projet pour d’autres raisons plus pratiques qui n’ont rien à voir avec les enquêtes du FBI.

En substance, on ne sait pas vraiment ce qui a motivé le rétropédalage.

Quoi qu’il en soit, puisqu’iCloud ne profite pas de ce chiffrement, les gouvernements ont la possibilité de demander des données d’utilisateurs à Apple.

Dans son dernier rapport de transparence sur les demandes formulées par les gouvernements, la firme indique que les demandes basées sur les comptes « recherchent généralement les détails des comptes iTunes ou iCloud des clients, comme un nom et une adresse ; et dans certains cas, le contenu iCloud des clients, comme les photos stockées, les e-mails, les sauvegardes d’appareils iOS, les contacts ou les calendriers ».

Ces informations, qui n’ont pas été confirmées par Apple, sont publiées dans un contexte particulier. La firme a de nouveau refusé de déverrouiller des iPhone de suspects dans le cadre de l’affaire Pensacola. Et il y a quelques jours, Donald Trump a tweeté : « Nous aidons Apple tout le temps sur le COMMERCE et tant d’autres problèmes, et pourtant, ils refusent de déverrouiller les téléphones utilisés par les tueurs, les trafiquants de drogue et d’autres criminels violents. »