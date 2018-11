Apple aurait envisagé de lancer un petit dongle similaire au Chromecast

Cela n’est plus un secret qu’Apple prépare un service de streaming pour rivaliser avec Netflix, après avoir lancé Apple Music, son concurrent de Spotify.

D’après les rumeurs qui circulent sur les médias, ce service pourrait être lancé en 2019. Et pour permettre à un maximum de personnes de profiter de la nouvelle plateforme, la firme de Cupertino aurait envisagé de lancer un dongle de streaming similaire au Chromecast de Google.

Bien qu’Apple propose déjà l’Apple TV, ce matériel est considéré comme un produit haut de gamme. Les dongles de streaming comme ceux de Google, d’Amazon ou de Roku sont en revanche plus accessibles puisqu’ils ne coûtent que quelques dizaines d’euros, mais proposent des fonctionnalités limitées par rapport à l’Apple TV.

De ce fait, la firme de Cupertino aurait envisagé de lancer des dongles similaires pour que son futur service de streaming soit accessible à plus de personnes, indique un article de The Information (via Engadget), qui cite des sources proches du dossier.

Le service de streaming d’Apple pourrait arriver en 2019

Bien entendu, l’info est à prendre avec les pincettes d’usage. Et il est tout à fait possible qu’Apple ait abandonné ce projet (puisqu’il préfère vendre des produits hauts de gamme).

En tout cas, en attendant l’arrivée officielle du service de streaming, qui serait baptisé « Apple TV », de nombreuses rumeurs sur celui-ci circulent sur les médias high-tech.

Par exemple, d’après certaines sources, Apple aurait décidé de rendre toutes ses créations originales accessibles gratuitement sur les appareils qu’il produit, comme l’iPhone, l’iPad, l’Apple TV, et le dongle de streaming similaire au Chromecast si la firme décide finalement de commercialiser ce produit.

D’autres sources indiquent qu’Apple pourrait proposer une offre incluant à la fois le streaming vidéo, le streaming audio sur Apple Music et un abonnement à Texture, un genre de Netflix pour les magazines dont la firme de Cupertino a fait l’acquisition.