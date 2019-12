Face à ses rivaux comme Huawei, Xiaomi ou Samsung, Apple semble avoir fait un effort sur la photo et la vidéo avec les iPhone qui sont sortis cette année. Outre le fait que l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max ont trois caméras sur le dos, Apple optimise également les clichés pris avec ces appareils avec de l’intelligence artificielle, via la fonctionnalité Deep Fusion.

Comme l’explique la firme de Cupertino, Deep Fusion « est un nouveau système de traitement de l’image piloté par le Neural Engine de la puce A13 Bionic. Elle s’appuie sur l’apprentissage automatique avancé pour traiter les photos pixel par pixel, ce qui permet d’optimiser la texture, les détails et le bruit de chaque partie d’une photo. »

Apple veut défier Samsung et Huawei ?

Et visiblement, Apple songe à apporter de nouvelles optimisations sur ses prochains modèles. En effet, comme le rapporte Bloomberg, la firme aurait fait l’acquisition de la société britannique Spectral Edge, qui a développé une IA pour améliorer les photos.

Le montant déboursé par Apple pour cette acquisition n’est pas connu. Mais d’après Bloomberg, Spectral Edge aurait déjà levé plus de 5 millions de dollars.

Comment les technologies de Spectral Edge pourraient-elles aider Apple ? L’IA développée par cette entreprise britannique permettrait de rendre les photos plus nettes, avec des couleurs plus précises.

Maintenant, il reste à savoir si les technologies développées par Spectral Edge permettront à Apple de prendre l’avantage sur ses concurrents.

En tout cas, cette acquisition montre la détermination d’Apple à améliorer la qualité des photos et des vidéos prises sur ses appareils.

D’ailleurs, d’après certaines rumeurs, la firme de Cupertino entendrait équiper les caméras sur le dos de ses prochains iPhone d’un capteur 3D. Celui-ci permettrait à ces appareils de mieux mesurer les profondeurs, tout en dopant la qualité des expériences en réalité augmentée.