Apple aurait l’intention de lancer son service de streaming dans plus de 100 pays

Cela fait un moment que l’on sait qu’Apple prépare un service de streaming pour concurrencer les offres comme Netflix ou Amazon Prime.

Et si pour le moment, la firme de Cupertino parle peu de ce projet, les rumeurs concernant celui-ci sont de plus en plus nombreuses.

Aujourd’hui, une rumeur provenant du site The Information (via The Verge) nous donne quelques infos sur le lancement du service de streaming.

D’après les sources anonymes de ce média, Apple aurait l’intention de lancer son service de streaming en 2019. Le lancement se ferait d’abord aux Etats-Unis, suivi d’un déploiement dans plus de 100 pays.

Ainsi, afin de mieux faire face à la concurrence de ses futurs rivaux, qui ont déjà une bonne présence internationale, Apple aurait l’intention de lancer son service de streaming dans une bonne partie du globe.

Des créations originales et des partenariats avec d’autres services

On ne sait pas encore quelle forme le service de streaming d’Apple prendra. Mais d’après des sources non-officielles, la firme de Cupertino aurait l’intention de proposer gratuitement ses créations originales aux utilisateurs d’appareils Apple, comme les iPhones ou les Apple TV. En revanche, les contenus des chaînes avec lesquelles Apple va collaborer seraient payants (abonnements).

En réalité, Apple servirait surtout d’intermédiaire avec ces chaînes. Et son application serait aussi une destination sur laquelle on pourra voir et consommer tous les contenus proposés par d’autres applications.

D’autres rumeurs évoquent une offre tout-en-un. D’après celles-ci, Apple voudrait proposer un abonnement qui inclut à la fois le streaming vidéo, le streaming audio avec Apple Music ainsi qu’un abonnement Texture (la société qui propose un Netflix de la presse magazine et dont Apple a fait l’acquisition).

Mais bien entendu, comme tout ceci provient de sources non-officielles, les pincettes sont de rigueur.