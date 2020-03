Apple autorise les notifications push publicitaires sous iOS

Vous trouvez la publicité sur le web trop oppressante ? Et bien vous n’avez encore rien vu. Alors que Google a récemment annoncé vouloir optimiser l’utilisation de son application Maps afin de diffuser des publicités locales plus ciblées, Apple vient tout juste de déclarer que les notifications push à des fins publicitaires seront autorisées sous iOS.

Jusqu’à présent, Apple avait des restrictions très strictes en ce qui concerne les notifications push. Pendant des années, la firme de Cupertino a empêché les applications d’envoyer des notifications dans le cadre de stratégies marketing. Aujourd’hui, Apple revient sur cette décision et décide d’assouplir un peu la réglementation. Désormais, si vous avez accepté de les recevoir, les notifications push publicitaires vous seront envoyées.

Apple fait comme bon lui semble

Comme on l’a dit, Apple s’est opposé à cette pratique pendant des années. Toutefois si la firme de Cupertino empêchait les applications tierces d’utiliser les notifications à des fins publicitaires, elle ne se gênait pas pour le faire de son côté. Au cours de ces années, Apple a très souvent envoyé des notifications qui ressemblaient fortement à de la publicité. Une nouvelle fois, Apple se retrouve en flagrant d’abus de pouvoir. À l’origine, l’intention d’Apple reste positive, personne ne souhaite être spammé par des notifications, et surtout pas avec des annonces marketing qu’il n’a pas demandé.

D’autres nouveautés sont à venir, Apple prévoit par exemple de déployer la possibilité de « Se connecter avec Apple » à partir du 30 avril prochain. Ce système de connexion est censé offrir une alternative plus sûre aux connexions Facebook et Google, qui sont largement proposées comme un moyen rapide d’inciter les gens à utiliser une nouvelle application. Par ailleurs, Apple a également annoncé que ses équipes allaient se pencher sérieusement sur les multiples applications de voyance, et de rencontre. Celles qui ne proposent pas une expérience unique, et qualitative, seront automatiquement révoquées de l’App Store.