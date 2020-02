Google Maps, nouvel Eldorado de la publicité en ligne ?

Google Maps vient tout juste de fêter ses 15 ans, aujourd’hui le service compte 1 milliard d’utilisateurs par mois. Devant un tel potentiel, Google décide de développer davantage la publicité sur cette application. En 2018, la firme de Mountain View présentait un premier format appelé « Campagnes locales » qui permettait de s’adresser aux piétons dans des secteurs très ramassés afin de promouvoir les entreprises et commerces locaux.

En novembre 2019, ce système de publicité locale débarque chez les automobilistes qui peuvent même ajouter une étape sur leur itinéraire en apercevant une publicité intéressante, exactement comme c’est le cas sur Waze (qui a été racheté par Google). Malgré toutes ces innovations, Google estime que son application de cartographie n’en est qu’a ses balbutiements, elle n’a pas encore atteint son apogée et en est encore loin. Il faut donc s’attendre à un recrudescence de la publicité sur Google Maps dans les mois et années à venir.

Au cours des dernières semaines, nous avons remarqués quelques nouveaux formats largement utilisé par les grandes entreprises comme McDonalds, mais également par les plus petites comme des magasins de chaussures qui peuvent tirer leur épingle du jeu lorsque l’on recherche « magasin de chaussure » dans l’application. Kim Spalding, qui est en charge des publicités locales pour Google Ads, explique que l’intérêt des recherches locales est 350 fois plus important qu’il y a 15 ans lors du lancement de Google Maps.

Du côté des entreprises, la publicité locale est également devenue une priorité en voyant les résultats prometteurs des annonces Google Maps. À titre d’exemple, Walgreens une célèbre chaine de pharmacie aux États-Unis, a profité de ces nouveaux formats pour promouvoir une crème solaire l’été dernier. Luke Kigel, responsable de la communication chez Walgreens, explique que ces publicités ciblées ont conduit à deux fois plus de conversions en visites de magasin par rapport à la normale. Kigel déclare : « Alors que les marques cherchent à offrir des expériences plus pertinentes et personnalisées aux clients, l’omniprésence de Google Maps peut être un puissant catalyseur ».