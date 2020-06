Apple bannit Pocket Casts de l’App Store en Chine, sans explication

Aujourd’hui, Apple a supprimé Pocket Casts de l’App Store en Chine. En effet, la Cyberspace Administration of China a tranché et a prit la décision qu’il pouvait être utilisé pour accéder à des contenus jugés illégaux dans le pays. De ce fait, la Chine a demandé à Apple de supprimer cette application au sein de ses frontières. Il semblerait que l’Empire du Milieu s’intéresse de plus en plus aux podcasts, puisque c’est la deuxième application de ce type à être retirée de l’App Store chinois en l’espace de quelques semaines.

Immédiatement, Pocket Casts a réagi à cette décision en déclarant sur Twitter :

Pocket Casts has been removed from the Chinese App store by Apple, at the request of the Cyberspace Administration of China. We believe podcasting is and should remain an open medium, free of government censorship. As such we won’t be censoring podcast content at their request.

— Pocket Casts (@pocketcasts) June 11, 2020