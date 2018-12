Apple commencera bientôt à assembler des iPhone en Inde

Comme l’indique l’agence de presse Reuters dans un récent article, Apple devrait commencer à assembler certains de ses iPhone en Inde dès l’année 2019. Il est prévu que cette production concerne les modèles plutôt haut de gamme, semblable à l’iPhone X et aux smartphones plus récents tels que les iPhone XS et XS Max.

Apple veut-il s’émanciper de la Chine grâce à l’Inde ?

Si l’on en croit le rapport de l’agence de presse, c’est le partenaire d’Apple, Foxconn, qui va investir 25 milliards de roupies indiennes, soit 356 millions de dollars, pour agrandir son usine de Sriperumbudur. Situé dans l’état du Tamil Nadu, ce dernier accueille déjà la production de smartphones chinois Xiaomi, une marque qui remporte un franc succès auprès du marché indien au point qu’elle se classe numéro 1 du marché des smartphones (dans le pays).

Une fois l’agrandissement de l’usine terminé, Foxconn sera donc en mesure d’assumer la production des iPhone X et autres modèles concernés, ce qui sera une première pour l’entreprise venue de Taïwan.

Comme l’indique une source citée par Reuters, cette stratégie viserait également à éviter de se retrouver au milieu de la guerre commerciale qui se livre actuellement la guerre commerciale et les États-Unis. Depuis plusieurs mois maintenant, les deux pays augmentent régulièrement les taxes douanières, ce qui risque d’impacter des entreprises américaines telles qu’Apple. Par conséquent, il serait donc logique que la marque à la pomme cherche à éviter les dommages collatéraux de ce conflit politique en se tournant vers un autre pays. Pour l’instant, l’entreprise ne collabore que très peu avec l’Inde, si bien qu’elle n’assemble que quelques modèles, dont l’iPhone SE et 6S, par l’intermédiaire de l’unité locale de Wistron Corp.

Reuters ne précise pas si cette nouvelle stratégie vise à compléter la production des iPhone venus de Chine, ou si elle souhaite la remplacer totalement.

