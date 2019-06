Apple se débarrasserait-il (enfin) du Lightning sur l’iPhone 11 ?

Voilà plusieurs années que l’on se demande si Apple va finalement abandonner le Lightning au profit du traditionnel port USB-C sur ses iPhone, des rumeurs qui ne sont jamais devenues réalité pour l’instant. De nouvelles informations laissent supposer que la marque à la pomme se débarrassera finalement de son connecteur habituel.

Sur Twitter, un utilisateur bénéficiant de la version bêta d’iOS 13 explique effectivement avoir remarqué un léger changement de design sur l’affichage de son iPhone. Jusqu’à la version iOS 12, le mode restauration montrait effectivement une icône iTunes et le port Lightning reconnaissable à son design particulier.

#IOS13 #iOS13Beta Plus de Lightning et d'iTunes sur l'écran de restauration, de l'USB-C ? et un futur utilitaire pour iPhone sur mac ? @LeoDuffOff pic.twitter.com/iTJj4Tp18O

— Raphaël Mouton (@Raf___m) June 7, 2019