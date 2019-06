iTunes disparait dans macOS Catalina, voici les applications qui la remplacent

La fin d’iTunes était prévisible puisqu’avant la conférence WWDC d’Apple, de nombreux indices suggéraient déjà qu’Apple allait remplacer l’application iTunes par de nouvelles apps sur la nouvelle version de macOS. Cette semaine, Apple a officialisé cela et bientôt, les utilisateurs d’iTunes devront se familiariser avec des nouvelles applications telles que Music ou Podcasts lorsque macOS Catalina sera déployé en version stable.

Sur une page de son site, Apple donne plus de détails sur cette transition :

La musique (importée ou achetée) sera sur Apple Music

Les podcasts seront sur Apple Podcasts

Les films et séries seront sur l’Apple TV

Les audiobooks achetés sur iTunes sur Apple Books

Pour synchroniser des appareils, il faudra utiliser Finder

Apple précise également que l’iTune Store sera toujours utilisable sur Mac, iOS, PC et Apple TV. De plus, les crédits et cadeaux iTunes ne disparaîtront pas et seront toujours utilisables sur les nouvelles applications qui remplacent iTunes. En substance, vous aurez accès au même contenu et aux mêmes fonctionnalités, mais sur des applications différentes.

iTunes survit sur Windows (pour le moment)

On notera également que si l’application iTunes disparaît sur macOS Catalina, celle-ci sera pour le moment encore disponible pour les utilisateurs de Windows. Donc, pour ceux qui ont un iPhone, mais qui utilisent un PC sous l’OS de Microsoft, il n’y aura aucun changement sur le court terme. C’est ce qu’Apple a confié au site PC Mag.

Le remplacement d’iTunes par de nouvelles applications intervient alors qu’Apple bascule petit à petit du hardware aux services. Pendant que les ventes d’iPhone baissent (avec les ventes de smartphones en général), Apple lance une série de nouveaux services, dont un concurrent de Netflix, un abonnement mensuel pour accéder à des jeux mobiles premium et un abonnement mensuel pour accéder à des magazines ainsi qu’à des articles de presse.