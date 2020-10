Apple développerait un moteur de recherche pour se débarrasser de Google

Bien qu’Apple et Google soient considérés comme des rivaux, les deux entreprises sont aussi partenaires (et pas seulement pendant la COVID). Lorsque vous effectuez une recherche sur Safari, le moteur de recherche par défaut est celui de Google.

En effet, Google paye plusieurs milliards de dollars à Apple afin de garder cette place et ainsi capter le trafic de recherche provenant de Safari. Cependant, il semblerait que de son côté, la firme de Cupertino envisage maintenant d’avoir son propre moteur de recherche.

C’est en tout cas ce que suggère un article publié cette semaine par le Financial Times. Le média se base sur certains changements mineurs sur iOS 14, qui laissent supposer que petit à petit, la firme de Cupertino reprend le contrôle sur les recherches sur l’iPhone.

Par exemple, d’après le FT, lorsque vous faites des requêtes sur la page de recherche d’iOS, le système d’exploitation afficherait parfois des résultats provenant d’Apple et non du moteur de recherche de Google. Mais ce n’est pas tout.

Certaines offres d’emploi de la firme de Cupertino suggèreraient également que celle-ci veut développer un moteur de recherche. Et cela est aussi corroboré par certains experts en marketing qui auraient remarqué une augmentation de l’activité d’Applebot, le « robot » utilisé par Apple pour récolter des informations sur le web.

Lorsque l’activité de ce robot augmente, cela signifie qu’Apple essaie d’agréger plus d’informations sur le web. On rappelle aussi qu’Apple a recruté, il y a deux ans et demi, John Giannandrea, l’ancien patron de Google Search et de l’intelligence artificielle au sein de la firme de Mountain View.

L’expérience de cet ingénieur pourrait aider Apple à mettre en place une alternative au moteur de recherche de Google, tout en améliorant Siri.

Apple Search ?

Bien évidemment, pour le moment, il ne s’agit pas d’une information officielle. Et il est certain qu’Apple ne révèlera pas ses plans dans un futur proche.

Néanmoins, plus que jamais, Apple a de bonnes raisons de développer une alternative au moteur de recherche de Google pour ses appareils, ne serait-ce que par précaution. Comme nous l’évoquions dans un précédent article, le Département américain de la justice a déposé une plainte antitrust contre Google.

Cette plainte cible notamment les accords signés par Google avec d’autres acteurs, dont Apple, pour donner une place proéminente à son moteur de recherche (et laisser moins de chances à la concurrence). Actuellement, le deal avec Google rapporterait entre 8 et 12 milliards de dollars par an à Apple.

Si le Département américain de la justice obtenait la suspension des accords entre Apple et Google, la firme de Cupertino préfèrerait probablement proposer son propre moteur de recherche sur les iPhone. Par ailleurs, contrairement à d’autres entreprises, comme DuckDuckGo, Apple a les moyens de faire face à Google sur la recherche.

Cependant, le développement d’un tel produit prendra probablement plusieurs années. Et actuellement, tout le monde n’est pas convaincu qu’Apple est réellement en train de développer un concurrent de Google Search.