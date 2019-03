Apple dévoile Apple TV+, de quoi faire trembler Netflix (et les autres) ?

Le service Apple TV+ est officiel (mais pas encore disponible)

Dans le cadre de son #AppleEvent, le géant de Cupertino a officialisé son service de jeux vidéo Arcade, sa carte bleue Apple Card (oui oui…), mais aussi le tout nouveau (et très attendu) Apple TV+. Il ne s’agit pas d’un nouveau boitier TV, mais bien du tant attendu service d’abonnement vidéo « made in Apple« .

Disponible à compter de cet automne, le service Apple TV+ proposera une toute nouvelle sélection de programmes créés par les quelques figures de la TV et du cinéma, notamment Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Octavia Spencer, J.J. Abrams, Jason Momoa, M. Night Shyamalan, Jon M. Chu…

Du côté de chez Apple, on promet que « les abonnés profiteront, sans publicité et à la demande, de contenus authentiques et inspirants, avec une réelle profondeur émotionnelle et des personnages captivants aux parcours variés. » Le géant américain n’a pas annoncé le moindre tarif concernant son Apple TV+, et les prix, tout comme la disponibilité précise du service, seront annoncés cet automne.

« Nous sommes très honorés que des maîtres incontestés du cinéma et de la télévision, à la fois devant et derrière la caméra, contribuent à Apple TV+« , a déclaré Eddy Cue, Senior Vice President of Internet Software and Services d’Apple. « Nous sommes ravis de proposer aux utilisateurs un aperçu d’Apple TV+ et très impatients qu’ils puissent profiter de ce service dès cet automne. Apple TV+ accueillera les meilleures créations originales que les amateurs de TV et de cinéma aient jamais vu. »

A noter qu’Apple a aussi présenté la toute nouvelle app Apple TV et le service de chaînes Apple TV, disponibles en mai 2019. Les utilisateurs pourront s’abonner et regarder les nouvelles chaînes Apple TV, en payant uniquement pour les services qu’ils souhaitent avoir (HBO, Starz…). À partir du mois de mai (aux Etats-Unis), les clients pourront s’abonner au service de chaînes Apple TV à la carte et regarder les programmes directement et sans publicité, dans l’app Apple TV.