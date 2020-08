Apple dévoile une refonte complète de son iMac 27 pouces, très inspirée de l’iMac Pro

Apple a récemment rafraîchi la version 21,5 pouces de son iMac, c’est désormais au tour de modèle supérieur de 27 pouces de faire peau neuve. Pour faire simple, Apple a pris le pari de proposer une alternative plus accessible de son iMac Pro à travers cet iMac 27 pouces. Rien qu’en termes de prix, l’iMac 27 pouces est disponible à partir de 2100 euros, tandis que son grand frère l’iMac Pro commence à partir de 5500 euros.

Comme la version antérieure, le nouvel iMac 27 pouces propose une belle dalle de 5120 x 2880 pixels, 5K Retina. Sans oublier la luminosité de 500 nits. Toujours dans l’innovation, même les moins révolutionnaires, la firme de Cupertino permet désormais au client de choisir de remplacer le verre de l’écran standard, pour installer un nouveau verre nano texturé. Cette nouveauté permettrait d’offrir une bien meilleure réflectivité.

En ce qui concerne la caméra frontale, Apple prend la décision d’installer la même que sur l’iMac Pro, c’est-à-dire un capteur HD 1080p. Sous le capot, l’iMac 27 pouces embarque un processeur Intel Core i10, ou un i5 hexacore pour la version moins performante. Le modèle le plus puissant propose l’Intel Core i9 deca-core. En ce qui concerne la carte graphique, cet ordinateur a choisi plusieurs configurations de la Radeon Pro. De la Radeon Pro 5300 avec 4 Go de GDDR6, jusqu’à la superbe Radeon Pro 5700 XT avec 16 Go de GDDR6.

Des configurations pouvant dépasser 10 000 euros.

Autres critères importants : la mémoire vive et le stockage. Ce nouveau produit présenté par la firme de Cupertino propose plusieurs versions allant de 8 Go à 128 Go de RAM DDR4. Côté stockage, les modèles varient entre l’entrée de gamme à 256 Go et le summum à 8 To en SSD. Évidemment, l’iMac 27 pouces est compatible à la norme Bluetooth 5.0, tout en intégrant 4 ports USB-A et 2 Thunderbolt 3. Sans oublier le port SDXC pour les cartes mémoire, ainsi que le port Ethernet.

Vous l’aurez compris, cet ordinateur est personnalisable autant que vous le souhaitez. Toutefois, plus les options s’ajoutent, plus le prix augmente. Si le modèle de base est disponible à partir de 2100 euros, la version la plus complète peut atteindre 11 000 euros.