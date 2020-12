Mi 11 livré avec ou sans chargeur : quand Xiaomi donne une leçon d’écologie à Apple

Lorsqu’Apple a présenté l’iPhone 12, celui-ci a également annoncé qu’il n’inclura plus de chargeur dans les packagings de ses smartphones. Pourquoi ? Afin de réduire la quantité de déchets électroniques générés par ses produits.

Bien entendu, les arguments d’Apple n’ont pas convaincu tout le monde. Et de nombreux fabricants de smartphones Android n’ont pas pu s’empêcher de se moquer de la firme de Cupertino.

Pourtant, on s’attend à ce que la plupart de ces concurrents finissent par emboiter le pas d’Apple. Et d’ailleurs, Xiaomi a commencé à adopter les mêmes pratiques avec le Mi 11.

Ce nouveau smartphone haut de gamme de Xiaomi a été présenté en Chine cette semaine (la présentation mondiale aura lieu plus tard). Et lors de cette présentation, nous avons appris que si le constructeur s’inspire d’Apple, celui-ci va cependant gérer la question du chargeur autrement.

Après la présentation du Mi 11, Xiaomi a envoyé un communiqué à Android Authority, précisant que l’annonce concernant le retrait du chargeur dans le packaging de son nouveau haut de gamme ne concerne que la Chine (la présentation mondiale n’ayant pas encore eu lieu).

Le communiqué indique également que : « Xiaomi proposera deux versions, l’une avec smartphone uniquement, et l’autre avec le smartphone et un chargeur GaN 55 W séparé en tant que bundle, les deux au même prix. »

En d’autres termes, il semblerait que Xiaomi veuille jouer la carte de l’écologie, tout en proposant une alternative aux utilisateurs qui ont réellement besoin d’un chargeur. Nous en saurons probablement plus lorsque Xiaomi présentera son nouveau smartphone haut de gamme au reste du monde.

Dans un billet de blog, Xiaomi explique également : « En gardant à l’esprit les efforts de protection de l’environnement, la version standard du Mi 11 en Chine continentale ne sera plus équipée d’un chargeur intégré, tandis que la version bundle sera livrée avec un chargeur GaN 55W séparé. Les deux versions sont proposées au même prix, permettant aux utilisateurs d’acheter en fonction de leurs besoins. »

Le premier smartphone équipé du processeur Snapdragon 888

Lorsque Qualcomm a présenté son processeur Snapdragon 888, Xiaomi avait déjà indiqué que le Mi 11 utilisera ce processeur. Et aujourd’hui, le Mi 11 est le premier modèle Android utilisant ce processeur.

Normalement, ce composant va équiper la plupart des concurrents de l’iPhone 12 sur le segment premium. Comme le processeur A14 Bionic d’Apple, ce composant est gravé en 5 nm, ce qui permet d’avoir plus de performance et d’efficacité énergétique.

Sur le Mi 11, le processeur Snapdragon 888 est accompagné d’une mémoire RAM de 8 Go ou 12 Go. L’écran, de type OLED, a une diagonale de 6,81 pouces et affiche une résolution QHD+. Le taux de rafraichissement de cet écran est de 120 HZ, et le taux d’échantillonnage du tactile est de 240 Hz. Sinon, le Mi 11 est protégé par du verre Gorilla Glass Victus.

Le Mi 11 est compatible avec la recharge rapide à 55 W, ce qui permet de charger la batterie de 0 % à 100 % en 45 minutes. Et sur le dos, on a une combinaison de trois caméras : une caméra principale de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un téléphoto/macro de 5 mégapixels.

Pour le moment, nous n’avons pas d’information sur le prix et la disponibilité en Europe.