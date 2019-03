Apple ferme Texture, l’application qu’il a utilisée pour former Apple News+

Il y a quelques jours, Apple a présenté une série de nouveaux services, dont un Netflix de la presse baptisé Apple News+. En contrepartie d’un abonnement mensuel, ce service permet aux utilisateurs d’accéder à des magazines et à des articles premium de presse en ligne.

Ce que vous ignoriez peut-être, c’est qu’un service similaire baptisé Texture existait déjà. Mais celui-ci a justement été racheté par Apple en 2018 et a été utilisé par la firme de Cupertino afin de former Apple News+.

Par ailleurs, puisque Apple News+ est déjà disponible en Amérique du Nord, Apple décide fermer Texture.

Cette fermeture, programmée pour le 28 mai 2019, aurait été annoncée par Texture à ses utilisateurs par e-mail. “Texture va fermer. Le dernier jour du service sera le 28 mai 2019. Mais vous pouvez continuer la lecture de vos magazines favoris, et bien plus encore, sur Apple News+”, lit-on également sur le site web de Texture. Pour rappel, aux Etats-Unis, Apple News+ propose un mois gratuit. Puis des frais mensuels de 9,99 dollars s’appliquent.

Les utilisateurs d’Android privés du Netflix des magazines

Le seul problème, c’est qu’Apple News+ n’est disponible que sur les appareils d’Apple. Or, Texture ne comptait pas uniquement que des clients sur iOS et mac OS, mais également des clients sur Android et sur les liseuses Kindle.

“Texture va officiellement fermer et le service est remplacé par Apple News+, ce qui est nul pour les gens comme moi qui n’ont pas un iPad. Mon Kindle Fire ne coûtait que 60 dollars”, déplore cet internaute sur Twitter.

Texture is officially ending and the service is being replaced by Apple+ News, which sucks for anyone like me who doesn't own an iPad. my Kindle Fire was only $60. — jack's diary (@JacksKnow) March 29, 2019

“Le service Texture va fermer, maintenant seulement sur Apple. Quelle gifle pour les utilisateurs d’Android”, lit-on sur cet autre tweet.

#Texture service ending , now apple only. What a slap in the face for Android users. F. Y. Texture. — Michael Oakley (@user13mo) March 29, 2019

« Je viens de lire qu’il n’y aura plus de Texture. Très déçu. Le remplacement ne sera que sur les appareils Apple. J’annule mon abonnement”, écrit un autre twitto.