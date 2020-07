Apple imagine un système basé sur les ultrasons pour améliorer AirDrop

AirDrop fait partie des fonctionnalités les plus pratiques de l’écosystème d’Apple. Pour rappel, celle-ci permet de transférer facilement des fichiers d’un appareil à un autre, à condition que ceux-ci soient à proximité. Et avec la puce U1, qui est utilisée par l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, les smartphones d’Apple sont en mesure de déterminer avec plus de précision la position d’un autre appareil à proximité. Mais si l’arrivée de la puce U1, qui est complémentaire au Bluetooth et au Wifi, était déjà une grande avancée, cela ne signifie pas qu’Apple ne peut pas améliorer davantage le système de communication entre ses appareils.

Et visiblement, la firme pourrait un jour lancer un système basé sur l’émission et la réception de signaux ultrasons afin qu’un iPhone détermine avec encore plus de précision la distance à laquelle se trouve un autre appareil à proximité. Comme l’indique le site Apple Insider, cette nouvelle idée est décrite dans un brevet qui a récemment été publié par l’office américain responsable de la propriété intellectuelle.

Une meilleure estimation des distances entre deux appareils

« L’invention concerne une gamme ultrasonique pour des appareils mobiles. Un appareil mobile utilisant la télémétrie ultrasonore peut comprendre un émetteur ultrasonore capable d’émettre un signal ultrasonore pour la détection par un appareil proche et un récepteur ultrasonore capable de recevoir un signal ultrasonore depuis l’appareil proche. Le dispositif mobile peut alors utiliser un laps de temps associé à l’un ou aux deux de ces signaux ultrasonores pour trouver une portée par rapport au dispositif proche », peut-on lire dans le résumé du document. L’information obtenue grâce à ce système d’émetteurs-récepteurs d’ultrasons pourrait permettre à Apple d’améliorer les fonctionnalités de transferts entre appareils en utilisant des forces de signaux appropriés par rapport à la distance précise.

Bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que d’un brevet. L’existence de celui-ci ne signifie pas nécessairement qu’Apple va utiliser des ultrasons pour améliorer AirDrop. Mais cela montre que la firme est toujours à la recherche de nouvelles technologies pour améliorer ce système de transferts.

Des améliorations sur AirDrop permettaient à la firme de garder une langueur d’avance sur l’écosystème Android. Actuellement, Google teste une nouvelle mouture du système d’exploitation, Android 11, en beta. Et cette beta montre que la firme de Mountain View s’apprête à lancer un mécanisme de transferts similaire à AirDrop qui facilitera les transferts de fichiers entre smartphones sous Android.