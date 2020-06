L’équivalent d’AirDrop sur Android 11 apparait dans une vidéo de Google

AirDrop, qui facilite le partage de fichiers entre deux appareils Apple, fait partie des meilleures fonctionnalités de l’écosystème de la firme de Cupertino. Et la bonne nouvelle, pour les utilisateurs d’Android, c’est que Google travaille sur un équivalent de ce système de partage sur son système d’exploitation. Ce nouveau système a déjà été évoqué de nombreuses fois par les sources non officielles. Et récemment, celui-ci a fait une apparition dans une vidéo publiée par Google sur YouTube.

Cette année, Google n’a pas organisé d’événement pour présenter la beta d’Android 11 ainsi que ses nouveautés. Cette beta a été annoncée via un billet de blog, et les ingénieurs de la firme présentent les nouvelles fonctionnalités sur le site d’Android et dans des vidéos sur YouTube. Et c’est dans l’une de ces vidéos de présentation que cet équivalent d’AirDrop pour Android 11 a fait son apparition.

Une nouvelle fonctionnalité pour partager rapidement un fichier avec un appareil à proximité

Il s’agit d’une vidéo d’Artur Tsurkan, product manager de l’équipe UI d’Android sur les notifications des conversations. Et dans l’un des slides de la présentation, il y a une maquette qui représente le menu de partage d’Android sur laquelle apparait la nouvelle option « Nearby », qui est l’équivalent d’AirDrop pour Android.

Étant donné que cette vidéo concerne les notifications et les conversations, celle-ci n’en dit pas beaucoup sur le partage via « Nearby ». Néanmoins, comme on peut le voir sur la maquette, cette option devrait donc avoir une place proéminente. Il est probable que Google en dira plus sur cet équivalent d’AirDrop lors de la présentation d’une prochaine beta d’Android 11, ou bien à la sortie de la version finale. En attendant, on rappelle qu’il est déjà possible de tester cette beta sur les smartphones Pixel de Google, et qu’il sera également possible d’installer celle-ci sur des modèles d’autres marques, dont le Mi 10 Pro de Xiaomi ainsi que le Find X2 Pro d’Oppo.

Le système de partage conçu par Google pourrait coexister avec d’autres alternatives conçues par les constructeurs qui fabriquent des smartphones Android. Par exemple, un groupe de constructeurs chinois, qui inclut Oppo, Vivo et Xiaomi, propose déjà un équivalent d’AirDrop qui est interopérable entre leurs modèles.