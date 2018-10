Un gros mois après la présentation des nouveaux iPhone XS et iPhone XR, Apple lève le voile sur ses autres nouveautés hardware de la fin d’année. Après ses nouveaux Macbook Air et Mac Mini, la marque à la pomme est passée à son nouvel iPad Pro.

Et voici l’iPad Pro 2018 !

Exit le bouton Home et le port lightning. Apple passe à l’USB-C et à FaceID pour la sécurité. Ce qui saute aux yeux avec ce nouvel iPad Pro, c’est son design, avec une place bien plus grande pour l’écran. Ce dernier est LCD et on retrouve la même technologie que dans l’iPhone XR et son écran Liquid Retina.

Le petit iPad 2018 propose un écran de 11″ (contre 10,5″ pour le précédent) en gardant exactement la même taille. Le plus gros modèle conserve un écran de 12,9″, mais dans un format plus contenu. Au total, les iPad Pro 2018 sont 25% moins encombrants par rapport aux modèles précédents.

Face ID est amélioré et fonctionne en mode portrait sur l’iPad Pro 2018. Comme le bouton Home n’est plus de la partie, les gestures des iPhone X sont utilisées sur les nouveaux iPad Pro.

La puce qui fait tourner le tout est la A12X Bionic, plus puissante que celle des derniers iPhone. L’iPad Pro 2018 est plus puissant que 92% des PC portables vendus dans les douze derniers mois. Il gagne 35% de puissance sur les tâches mono-cœur, et 90% en multi-cœurs. Le gain pour les tâches graphiques est grand, avec des performances doublées par rapport à l’iPad Pro 2017.

Pour comparer, l’iPad Pro 2018 est aussi puissant que la Xbox One S pour la partie graphique.

USB-C : enfin l’ouverture chez Apple ?

Le stockage peut grimper jusqu’à 1 To, et l’arrivée de l’USB-C a permis à Apple de lancer la recharge inversée. Comme la batterie de l’iPad Pro est conséquente, vous pouvez vous en servir pour charger vos iPhone par exemple.

L’iPad Pro 2018 devrait être compatible avec les hubs similaires aux MacBook, et donc se connecter à la fois aux écrans et aux accessoires, c’est une excellente chose.

Un nouvel Apple Pencil est aussi dévoilé et il vient se charger magnétiquement contre l’iPad Pro. Son format change légèrement avec des côtés plats. Le clavier Folio arrive également dans une nouvelle version et propose deux angles différents.

L’iPad Pro est disponible dès aujourd’hui à partir de 899€ pour 64 Go de stockage.