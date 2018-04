Apple iPhone 8 : l’édition (RED) disponible dès demain !

Apple officialise la version (Product) RED de l’iPhone 8 et de l’iPhone 8 Plus, avec également des accessoires pour l’iPhone X ou encore l’Apple Watch.

Apple décline (aussi) son iPhone 8 en (Product) RED

Cela avait été annoncé un peu à l’avance par certains opérateurs, mais c’est désormais officiel, l’iPhone 8 sera bel et bien décliné en (Product) RED par Apple. En effet, dès demain, soit mardi 10 avril, il sera possible de commander cette version bien spécifique du smartphone à la pomme. A noter que l’iPhone 8 est concerné, tout comme la déclinaison Plus. Côté tarifs, il faudra compter 809 euros pour la version de base, et 919 euros pour l’iPhone 8 Plus, soit des tarifs parfaitement identiques aux versions « classiques ».

Depuis 11 ans maintenant, Apple est partenaire de (RED), qui soutient des programmes de lutte contre le SIDA qui offrent des conseils et des tests, ainsi que des médicaments empêchant la transmission du VIH de la mère à l’enfant pendant la grossesse. Selon Apple, la vente des produits (RED) a déjà permis de collecter plus de 160 millions de dollars. « Acheter (RED), c’est faire un pas de plus vers une génération sans SIDA » annonce ainsi Apple sur son site officiel.

Evidemment, ce n’est pas la première fois que l’iPhone est concerné par cette déclinaison (RED), mais il est important de souligner que seul l’iPhone 8 est directement concerné. L’iPhone X semble pour sa part destiné à rester disponible uniquement en Argent et Gris Sidéral. Comme c’est le cas pour tout autre produit décliné en version (RED), chaque achat est une contribution directe au fonds mondial de lutte contre le SIDA.

A noter que le détenteur d’iPhone X peut toutefois soutenir l’action (RED) en optant pour la coque en cuir spécifique, proposée à 59 euros. Apple propose également des housses en silicone, à 45 euros. Des housses (RED) qui concernent l’iPhone X, mais qui sont également disponibles pour les iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6 et iPhone SE. On peut également opter pour un bracelet (RED) pour son Apple Watch, des produits Beats, ou encore un Smart Cover pour iPad, toujours en version (RED).