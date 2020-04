iPhone SE 2020 vs iPhone 8 : comparatif et différences

En avril 2020, Apple officialisait son nouvel iPhone SE 2020. La deuxième génération de cette « special edition » remplace directement l’iPhone 8. Ce dernier était considéré ces derniers temps comme le modèle « entrée de gamme » le plus accessibles des smartphones Apple. Avec ce nouveau produit, la firme américaine offre un coup de neuf à l’iPhone 8, tout en baissant (encore) son prix. Pour en savoir davantage, voici notre comparatif iPhone SE 2020 vs iPhone 8.

Design et dimensions : match nul !

Quel que soit le côté de l’iPhone SE 2020, les ressemblances avec l’iPhone 8 sont très fortes. Les deux appareils ont tous deux été recouverts d’un verre Gorilla Glass avec une structure en aluminium. Apple reprend évidemment les lignes de tous ses smartphones, avec une prise en main très agréable. Au niveau des dimensions, l’iPhone SE 2020 comme l’iPhone 8 ont une épaisseur de 7,3mm. Leur hauteur et la largeur sont strictement les mêmes pour les deux appareils. Dernier point : leur poids est aussi pareil, soit 148 grammes.

Au niveau du design, ce comparatif iPhone SE 2020 vs iPhone S n’apporte donc pas grand chose. Au niveau des coloris, Apple a toutefois revu sa politique : le nouveau modèle est disponible en blanc, noir et en rouge (RED). Si la dernière version était également disponible sur l’iPhone 8, ce dernier bénéficiait d’une gamme de couleurs plus riche : gris sidéral, argent et or.

Un même écran pour l’iPhone SE et l’iPhone 8 ?

Ces derniers mois, les rumeurs circulaient qu’Apple avait définitivement abandonné les écrans LCD au profit des écrans OLED. Pour rappel, si l’iPhone 11 est encore équipé d’un écran LCD, ce n’est plus le cas des modèles premium iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Ces rumeurs ne sont finalement pas avérées puisque cet iPhone SE 2020 est toujours équipé d’un écran IPS LCD.

Au niveau de la taille et de la qualité, l’écran de l’iPhone SE est similaire à celui de l’iPhone 8 (certaines rumeurs annoncent que c’est le même fabricant qui aurait produit les deux). En l’occurrence, il s’agit d’un écran avec une diagonale de 4,7 pouces, ainsi qu’un rebord aussi bien en haut qu’en bas. Les deux ont la même densité de pixels (326 ppi), et incluent les technologies True Tone et Retina. Dans leur comparatif de ces deux iPhone SE / iPhone 8, nos confrères d’iPhon précisent que le fabricant a toutefois abandonné le 3D Touch au profit du Haptic Touch.

Puissance : l’iPhone SE (loin) devant l’iPhone 8

L’un des points où la différence entre l’iPhone SE 2020 et l’iPhone 8 est la plus forte dans ce comparatif, c’est sur la puissance. En effet, l’iPhone 8 vient équipé d’une puce A11 Bionic qui a été présentée en 2017. Cette dernière équipait notamment les iPhone 8 – mais aussi l’iPhone X, qui a depuis disparu de la gamme de la marque américaine.

Le nouvel iPhone SE 2020 bénéficie quant à lui de la dernière génération de puces propriétaires 7nm du fabricant : la A13 Bionic. Cette dernière équipe également les nouveaux iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Selon divers tests menés par des sociétés indépendantes, la puce A13 Bonic est la plus puissante de tout le marché, loin devant les puces Exynos de Samsung – et loin devant la puce Snapdragon 865 du géant Qualcomm.

Si l’on doit encore comparer les performances entre l’iPhone SE 2020 et l’iPhone 8, on peut également regarder la compatibilité. L’iPhone SE est compatible avec le réseau 4G mais également avec le Wi-Fi 6 – ce qui n’était pas de cas de l’iPhone 8 (pour le Wi-Fi 6). Au niveau du stockage, l’iPhone SE vient en trois formats : 64 Go, 128 Go et 256 Go. Pour terminer ce comparatif iPhone SE vs iPhone 8 sur la puissance, l’iPhone 8 se contentait de 64 ou 128 Go de stockage.

iOS 13.4 pour l’iPhone SE 2020

Logiquement, entre fin 2017 et mi 2020, il y a eu une série d’évolutions pour le système d’exploitation Apple. Si l’iPhone 8 est sorti avec iOS 11, le dernier iPhone SE 2020 vient directement avec iOS 13.4. Sans rentrer dans le détail de toutes les nouveautés de cette version, on peut citer la possibilité de partager les fichiers via iCloud, divers raccourcis, une meilleure sécurité et un design revisité. Cela dit, il est toujours possible de mettre à jour son iPhone 8 vers iOS 13.4, Apple assure toujours le support.

Sur le long terme, il est toutefois évident que l’iPhone 8 ne supportera pas autant les mises à jour de l’OS que l’iPhone SE 2020. Celui-ci est plus récent, et avec sa puce A13 Bionic, il a encore quelques belles années devant lui.

Photo : iPhone SE ou iPhone 8 ?

Si l’apparence de l’iPhone SE 2020 et l’iPhone 8 sont similaires, leur offre photo diffère un peu. Le nouvel iPhone entrée de gamme vient toujours équipé d’un seul capteur sur le dos (contre 3 capteurs photos pour les puissants iPhone 11 Pro et 11 Pro Max). En l’occurrence, il s’agit d’un capteur grand-angle EXMOR de 28 mm (par Sony) avec une résolution de 12 MP. A noter qu’il peut filmer en 4K (30 ou 60 images par seconde).

C’est le même sur l’iPhone 8, bien que certaines fonctionnalités utiles ne soient pas disponibles sur ce dernier. Cela se joue plutôt au niveau du traitement de l’image, à l’instar du « mode portrait » qui permet de flouter un arrière-plan. Apple a vraiment travaillé sur sa puce A13 Bionic avec de l’intelligence artificielle pour mieux traiter les images, avec le même capteur photo.

Concernant maintenant le capteur photo « selfie » à l’avant du smartphone, c’est strictement le même : 7 MP. On notera qu’il n’y a pas de capteur de reconnaissance faciale (Face ID) comme sur les modèles d’iPhone les plus récents. De ce point de vue-là, dans notre comparatif, l’iPhone SE 2020 et l’iPhone 8 sont donc similaires. En optant pour un iPhone SE 2020, les utilisateurs reviennent au bouton physique au bas de l’écran – qui permettra aussi de faire le déverrouillage du téléphone.

Au niveau du prix, l’iPhone SE 2020 est devant

En plus d’assurer des performances supérieures à l’iPhone 8, l’iPhone SE 2020 est également plus compétitif au niveau du prix. Apple a voulu sortir un nouveau produit avec quelques petites nouveautés, et un rapport qualité prix encore meilleur. De cette manière, il se positionne aussi bien sur le très haut de gamme (avec ses iPhone 11) que sur le milieu de gamme, avec l’iPhone SE 2020.

En l’occurrence, le prix de l’iPhone SE est de 489€ pour la version avec 64 Go de stockage. A titre de comparaison, l’iPhone 8 pour la même quantité de stockage était au prix de 539€, soit 50€ de plus. Concernant la version avec 128 Go de stockage, l’iPhone SE 2020 est au prix de 539€, contre 589€ pour l’iPhone 8. Enfin, le format 256 Go est uniquement disponible sur le nouvel iPhone SE, et il est au prix de 639€.

Conclusion : iPhone SE ou iPhone 8 ?

La conclusion est évidente dans ce comparatif iPhone SE 2020 vs iPhone 8. L’iPhone SE 2020 vient comme un remplaçant du précédent modèle, et Apple a voulu offrir un meilleur rapport qualité prix. A tous les niveaux, l’iPhone SE se distingue par ses performances – et c’est aussi le cas sur le tarif. On peut citer par exemple l’excellente puce A13 Bionic ou encore l’offre photo légèrement améliorée. Au niveau du prix, l’iPhone SE 2020 est 50€ moins cher que les deux modèles avec un stockage similaire sur l’iPhone 8.

Il sera intéressant de voir dans les mois à venir comment les marchands vont tenter d’écouler leurs derniers stocks d’iPhone 8. Il est évident que son prix va chuter de manière assez drastique chez eux, et qu’il y aura de belles affaires à saisir. A moins de 300€, l’iPhone 8 serait une très belle affaire face à l’iPhone SE 2020. Dans les deux cas, en achetant le produit sur Apple ou chez un revendeur officiel, vous bénéficierez d’une garantie constructeur de 2 ans.