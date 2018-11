Apple décide de freiner la production de l’iPhone XR au profit de l’iPhone 8

Dévoilé en septembre, l’iPhone XR est en vente depuis quelques semaines à peine. Néanmoins, un rapport réalisé par Nikkei laisse entendre qu’Apple ne devrait pas augmenter sa production d’ici la fin de l’année, ce qu’elle avait pourtant prévu de faire. Considéré comme l’entrée de gamme du constructeur, le XR dispose d’un écran LCD plutôt que OLED, mais surtout, d’un seul capteur photo arrière contre deux pour les autres modèles. Il était pourtant prévu que les ventes décollent, à tel point qu’elles avaient été estimées à 20 millions d’exemplaires.

Apple note un regain d’intérêt pour les iPhone 8 et 8 Plus

Néanmoins, le rapport indique qu’Apple a confirmé à ses assembleurs Foxconn et Pegatron qu’ils ne devaient pas produire plus d’iPhone XR. À l’origine, les deux entreprises avaient prévu d’étendre plus largement les lignes de production, si bien que le premier devait passer de 45 lignes à 60. Finalement, Foxconn n’aura pas besoin d’utiliser le système prévu pour soutenir cette augmentation. Nikkei précise que ce constat marque une baisse de 20 à 25% de la production, si l’on se fie aux estimations les plus hautes des analystes.

Il semblerait que cette baisse de production soit due à un regain d’intérêt des utilisateurs pour l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus, dont les prix ont baissé lors de la sortie des derniers modèles. En effet, il est possible de se procurer l’iPhone 8 à partir de 685 euros, là où le 8 Plus est commercialisé dès 795 euros. De fait, c’est vers la production de ces deux smartphones que la marque à la pomme se concentre actuellement.

Cependant, nous ne serons pas en mesure de confirmer officiellement les chiffres des ventes des différents modèles de l’iPhone, puisqu’Apple a fait le choix de ne plus communiquer sur le nombre de smartphones, et d’appareils, vendus. Dès l’an prochain, elle rejoindra donc la majorité de ses concurrents, à l’exemple de Google et Samsung, qui préférèrent rester discrets sur le détail de leurs résultats.

Source