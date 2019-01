Apple : l’iPhone SE discrètement bradé… à 249 dollars (aux Etats-Unis) !

L’iPhone SE plus accessible que jamais !

En septembre dernier, Apple a donné un grand coup de balai dans sa gamme iPhone, retirant notamment l’iPhone X, mais aussi le petit iPhone SE. Deux produits que le géant américain aurait pu utiliser pour proposer des iPhone « moins chers« , mais qu’Apple a finalement décidé de balayer d’un revers de la main, histoire de laisser le champ libre aux iPhone Xr, Xs et Xs Max.

Toutefois, sans crier gare, le petit iPhone SE est tout récemment revenu sur la boutique online Apple Store, dans la section Destockage. Cette dernière a ainsi proposé le smartphone au prix de 249 dollars pour la version 32 Go et 299 dollars pour la déclinaison 128 Go, soit des rabais de 100 et 150 dollars. A ces tarifs, l’iPhone SE proposé par Apple est parfaitement neuf, et non pas reconditionné.

Rappelons que l’iPhone SE, lancé en 2016, est un iPhone 6S relogé dans une coque d’iPhone 5S, et permettait à l’époque de profiter d’un smartphone relativement puissant, tout en conservant un look très apprécié par de nombreux utilisateurs, avec un écran de 4″ seulement.

Evidemment, les stocks ont été pris d’assaut, et il n’a fallu que quelques heures pour écouler le stock proposé. Certains espèrent qu’Apple va proposer la même promotion avec son iPhone X, mais pour l’heure, impossible de savoir ce que mijote la firme américaine.

A noter que cette promotion concernant l’iPhone SE a été disponible durant ce week-end, uniquement aux Etats-Unis. A l’heure actuelle, la section en question est presque vide, et ne propose plus le moindre smartphone. En France, Apple propose également une section « Produits Soldés » sur son site web, mais celle-ci, accessible directement à cette adresse, reste désespérément vide.