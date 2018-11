Apple abaisse les productions de ses iPhone XS, XS Max et XR

Selon un récent article du Wall Street Journal, la marque à la pomme a limité la production de ses derniers iPhone. En effet, il semblerait que le numéro trois de la vente de smartphones aurait du mal à estimer et à anticiper les besoins. Les ventes seraient également en deçà des attentes d’Apple, qui a été obligé de réagir en conséquence.

Des perspectives de production revues à la baisse par Apple

Si l’on en croit ces informations, c’est l’iPhone XR qui a été principalement affecté par les décisions de la compagnie américaine, si bien que se production aurait été abaissé d’un tiers par rapport aux 70 millions d’exemplaires attendus entre septembre et février.

La semaine dernière, plusieurs fournisseurs tels que Lumentum, à l’origine de la technologie Face ID, ainsi que Qorvo, le fournisseur de certaines puces, ont tous deux indiqué qu’un client leur avait demandé de réduire leur perspective. S’ils n’ont pas cité explicitement Apple, ils ont tout de même évoqué l’un de leur plus gros partenaire, ce qui laisse à penser qu’il s’agit bien de la marque à la pomme.

Il y a deux semaines, quelques signes laissaient déjà entrevoir le projet d’Apple, puisqu’un rapport évoquait déjà une baisse de production de l’iPhone XR. Si celui-ci a été présenté comme l’entrée de gamme accessible de la firme américaine, il semblerait que les résultats manquent à l’appel, du moins pour l’instant. Selon le rapport, deux fournisseurs, dont Foxconn, n’auraient pas étendu leurs lignes de production comme ils devaient initialement le faire. À l’inverse, il semblerait que la sortie des nouveaux iPhone soit à l’origine d’un regain d’intérêt pour l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus.

Néanmoins, il est encore un peu tôt pour déterminer, plus globalement, si les nouveaux iPhone de la firme sont un succès ou non, car leurs ventes ont débuté il y a peu de temps, particulièrement pour l’iPhone XR, dont la disponibilité a été plus tardive.

Source