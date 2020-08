Apple : la marque à la pomme en guerre contre Prepear, la marque… à la poire

Fondée en 1976, la société américaine Apple est évidemment représentée par un logo en forme de « pomme croquée ». Très colorée jusqu’à la fin des années 90, la pomme d’Apple a ensuite été translucide, puis noire, puis Aqua, avant d’arborer une finition Chrome aujourd’hui. Toujours est-il que la pomme est le signe distinctif incontournable de la marque américaine.

Ainsi, le groupe américain a vu d’un très mauvaise oeil l’application « Prepear », représentée pour sa part avec… une poire. En effet, cette application culinaire n’a rien à voir avec Apple, mais la multinationale américain a toutefois jugé que le logo de Prepear était trop proche de sa pomme croquée.

Du côté de chez Prepear, on conteste fermement cette attaque de la part d’Apple, et on a décidé de lancer une pétition pour inciter Apple à retirer sa plainte, et empêcher les grandes entreprises technologiques d’abuser de leur position dominante en s’attaquant aux petites entreprises qui sont déjà en difficulté à cause des effets de Covid-19. « Il est temps qu’Apple cesse d’attaquer constamment les entreprises dont le logo est un fruit » explique Prepear.

En effet, selon Prepear, Apple aurait déjà fait pression par le passé sur des douzaines d’entreprises arborant un logo en forme de fruit, et cela, même si le fruit ou le domaine d’activités n’affiche aucun lien avec Apple. Selon Apple, le fait d’afficher un logo de type « design de fruit minimaliste », suffit donc à constituer une forme de copie de la pomme croquée.

Selon Prepear : « C’est une expérience très terrifiante que d’être attaqué légalement par l’une des plus grandes entreprises du monde, même si nous n’avons clairement rien fait de mal, et nous comprenons pourquoi la plupart des entreprises se contentent de céder et de changer leurs logos. »