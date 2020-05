Apple : les ventes d’iPhone en baisse, mais les revenus des services sont en hausse

Depuis le début de l’année, on ne cesse d’évoquer l’impact du coronavirus sur les ventes d’Apple, que ce soit à cause des mesures de confinement ou bien à cause des perturbations causées par la pandémie sur la chaîne d’approvisionnement. Cette semaine, la firme de Cupertino a annoncé ses résultats pour le trimestre qui s’est achevé fin mars. Et comme prévu, les ventes d’iPhone ont baissé. Plus précisément, comme le rapporte le site TechCrunch, l’iPhone a généré 28,96 milliards de dollars à la firme, contre 31,1 milliards de dollars durant la même période en 2019. Pour rappel, au mois de février, Apple avait déjà annoncé qu’il n’atteindrait pas ses prévisions pour ce trimestre.

Néanmoins, Tim Cook reste optimiste, puisqu’Apple semble avoir mitigé l’impact de la crise du COVID-19. « Ce n’est peut-être pas le trimestre qu’on aurait dû avoir sans la pandémie, mais je ne pense pas pouvoir me souvenir d’un trimestre où j’ai été plus fier de ce que nous faisons ou de la façon dont nous le faisons », a déclaré le patron d’Apple lors d’une conférence, d’après Business Insider.

Hausse des revenus générés par les wearables et les services

Si les revenus générés grâce à l’iPhone ont baissé, ceux de la catégorie wearables (qui inclut l’Apple Watch, les AirPods ainsi que l’HomePods) étaient en hausse durant le trimestre, passant de 5,1 milliards de dollars à 6,3 milliards de dollars. Les services ont également généré plus d’argent. Les revenus de cette catégorie, qui inclut les abonnements comme Apple TV+ ou Apple Music, a généré 13,3 milliards de dollars.

Au total, Apple a généré 58,3 millions de dollars durant ces trois mois, ce qui représente une hausse de 1 % par rapport à la même période en 2019. Pour le reste de l’année, la firme de Cupertino reste prudente. Néanmoins une amélioration de la demande aurait été observée à la deuxième moitié du mois d’avril.

Pour rappel, malgré la pandémie, Apple a récemment sorti un nouvel iPhone : l’iPhone SE (2020). Il s’agit d’un modèle compact et abordable avec lequel la firme contre les offres des marques comme Samsung, Huawei ou Xiaomi sur le segment des appareils milieu de gamme. Plus tôt, Apple a aussi lancé un nouvel iPad Pro.

Sinon, la firme prépare également le lancement des iPhone 12, qui devraient être ses premiers iPhone 5G. Normalement, ceux-ci devraient sortir en septembre. Mais certains médias évoquent la possibilité qu’Apple décide de repousser ce lancement à cause de la pandémie.