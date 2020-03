Apple limite le nombre d’iPhone qu’une personne peut acheter

Depuis le début de l’épidémie de COVID-19 en Chine, de nombreuses rumeurs sur les impacts de celle-ci sur la chaîne d’approvisionnement d’Apple ont circulé. Le 17 février, dans un communiqué de presse, la firme de Cupertino a finalement évoqué la situation, en admettant qu’une pénurie d’iPhone est possible. En effet, bien que les usines qui assemblent l’iPhone ne se trouvent pas dans la province d’Hubei, et même si ces usines avaient déjà rouvert à ce moment, le retour à la normale du rythme de la production se faisait plus lentement que prévu.

À l’heure actuelle, malgré quelques rumeurs inquiétantes, Apple n’a pas encore officiellement annoncé de pénurie. Cependant, la firme commence à limiter la quantité d’iPhone qu’une personne peut acheter.

Comme le rapporte Reuters, Apple a commencé à imposer ces limites sur ses sites web. Ces mesures seraient observées en Chine, à Hong Kong, à Taiwan et à Singapour.

Une mesure qui s’applique également en France

Et si vous essayez d’acheter plus de deux iPhone 11 Pro, par exemple, sur le site français d’Apple, une bannière vous demandera de modifier votre panier : « un maximum de 2 iPhone 11 Pro peut être acheté par client. Veuillez modifier la quantité totale de iPhone 11 Pro dans votre commande avant la validation. »

Visiblement, Apple limite l’achat à deux unités par personne, pour chaque modèle. Les iPhone concernés seraient l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus, l’iPhone XR, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Max, d’après un article de CNBC.

Ces mesures de limitation des achats sont prévues dans les conditions générales de vente de la firme de Cupertino. « Compte tenu de la popularité et / ou contraintes de l’offre de certains de ses produits, Apple se réserve le droit, à sa seule discrétion et à différents moments, de limiter la quantité de produits disponibles à l’achat par ses clients. Dans ce cas, Apple peut exiger des informations de qualification avant d’accepter ou de traitement de n’importe quel ordre », peut-on lire sur le site français.

Mais d’après Reuters, la dernière fois qu’Apple a exercé ce droit de limiter le nombre d’unités qu’une personne peut acheter, c’était en 2007, lorsque la firme a lancé son premier iPhone, afin d’empêcher les gens de faire des achats de masse dans le but de revendre.

Et pendant ce temps, YouTube et Netflix ont décidé de limiter leurs trafic afin de ne pas engorger internet en Europe.