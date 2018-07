Discrètement, Apple a présenté deux nouveaux modèles issus de la gamme MacBook Pro. Tous deux sont équipés de l’habituelle Touch Bar et présentent de meilleures performances techniques que leurs prédécesseurs.

Contrairement à ses habitudes, c’est discrètement qu’Apple a fait le choix de dévoiler ces nouveaux MacBook Pro 13″ et 15″. Si l’annonce s’est faite sans le spectacle auquel nous a habitué la marque, c’est certainement parce que le design ne présente aucune réelle évolution majeure. Pour cette fois, la société à la pomme s’est principalement focalisée sur une net amélioration des performances.

MacBook Pro 13″

Concernant le premier modèle, dont la taille est de 13 pouces, il embarque un processeur quadricœur Intel Core i5 à 2,3 GHz, ou i7 à 2,7 GHz, selon le choix de l’utilisateur. Pour rappel, la puce précédente fournie dans les autres modèles ne proposait que deux coeurs. Par conséquent, nul doute que les nouveaux MacBook Pro seront beaucoup plus puissants et performants que l’ancienne génération. Quant à la puce graphique, le MacBook Pro 13 pouces s’équipe d’une puce graphique Iris Plus Graphics 655.

Cette nouvelle gamme de Macbook Pro 2018 13″ est lancée à partir de 1999€.

MacBook Pro 15 pouces

Pour ce qui est du MacBook Pro 15 pouces, celui-ci embarque également un Core i7 8 coeurs cadencés à 2,2 GHz et 2,6 GHz. Un Core i9 à 2,9 GHz est également proposé en option. Selon Apple, cela améliorerait la puissance de l’ordinateur de 30 à 70%, en fonction des activités de l’utilisateur de l’appareil. Quant aux cartes graphiques, ce sont des Radeon Pro 555X ou Radeon Pro 560X d’AMD avec 4 Go de mémoire GDDR5. Pour l’autonomie, Apple a fait le choix des barrettes de DDR4, ce qui offre 32 Go de RAM.

Les nouveaux Macbook Pro 15″ 2018 sont lancés avec un prix minimum de 2799€.

Une nouveauté commune aux deux modèles, est le nouveau clavier qui reprend le mécanisme papillon, et est markété par Apple comme plus silencieux. Reste maintenant à voir si cette nouvelle version va mettre un terme aux problèmes du passé. Les MacBook Pro embarquent également une puce T2, pour une intégration plus poussée de Siri.

Disponible sur les deux modèles, un écran True Tone permettra d’adapter la colorimétrie pour s’adapter à la lumière ambiante.

Macbook Pro 2018