HBO, Amazon Prime et bientôt Apple ? La marque à la pomme compte investir 1 milliard de dollars à partir de 2018 dans la production de contenus audiovisuels. Séries, films, clips… l’éventail annoncé pourrait être large. On vous en dit plus.

Le secteur de la production audiovisuelle va devoir compter avec un nouvel acteur. Apple va investir 1 milliard de dollars dans la production de contenus audiovisuels.

Apple veut se mettre au niveau de HBO

C’est un mini tremblement de terre qui vient d’avoir lieu suite aux révélations du Washington Times. L’entreprise Apple, plutôt spécialisée dans le matériel et les applications va produire du contenu à partir de l’an prochain. La firme de Cupertino y met les gros moyens puisque 1 milliard de dollars sera investi en 2018 pour produire 10 contenus différents.

L’objectif affiché est de se mettre au niveau qualitatif de HBO. Mais, dans ce cas, Apple est encore loin du compte. 1 milliard, c’est la somme qu’a investi Amazon pour le lancement de son service Prime. HBO de son côté, dépense 2 milliards par an. L’autre géant du secteur, Netflix aurait lui investi 6 milliards cette année. Mais pour Apple, il s’agit sans doute d’un simple premier pas. L’objectif à terme est de multiplier par deux ses revenus des services d’ici 2020.

Un recrutement XXL pour se mettre à niveau

Un projet de cet envergure requiert des personnes d’expérience pour fonctionner. Or, Apple n’a jusque-là pas vraiment brillé par la pertinence de ses contenus audiovisuels. La firme de Cupertino a donc décidé d’aller deux anciens piliers de Sony. Jamie Erlicht et Zack qui seront en charge de superviser les contenus sont à l’origine de Breaking Bad, Better Call Saul ou encore The Crown.

« Nous voulons apporter à la vidéo ce qu’Apple a réussi avec succès avec ses autres services et produits » expliquait ainsi Zack Van Amburg lors de son arrivée dans l’entreprise. Il ne reste désormais plus qu’à patienter pour savoir quels seront les premiers projets portés par la marque à la pomme. Elle se sait attendue par la concurrence, on peut donc penser qu’elle devrait frapper fort d’entrée.