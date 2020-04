Apple Plans vous permet de suivre la mobilité des populations depuis le début du confinement

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, Apple a mis en place plusieurs initiatives visant à endiguer la propagation du virus ou à informer le public sur le sujet. D’un côté, la marque américaine a annoncé la production de plusieurs millions de masques médicaux et d’écrans de protection. De l’autre, elle a décidé de capitaliser sur son service Plans afin de lui donner plusieurs nouvelles applications.

Le dernier en date permet d’établir des rapports portant sur les tendances de la mobilité dans le monde depuis le début du confinement. Basé sur les recherches effectuées dans l’application Plans, ce nouvel outil permet de suivre les mouvements des populations dans les différents pays et villes du monde chaque jour. Dans de nombreux pays, on peut voir avec précision la date à laquelle le confinement des habitants ont lieu. Voici le graphique des déplacements en France.

Afin de rassurer les utilisateurs, la société américaine précise qu’elle veille au respect de la vie privée, expliquant qu’il n’associe pas les données concernées à votre identifiant Apple et que vos historiques de déplacement ne sont pas conservés.

Plus bas, Apple ajoute que ces informations seront accessibles « pendant une période limitée au cours de la pandémie COVID-19 ». La firme réaffirme également un des principes sur lesquels elle base son positionnement en déclarant que « La vie privée est un droit humain fondamental ».

Apple multiplie les initiatives pour lutter contre le coronavirus

En parallèle du site web et de l’app dans lesquels s’inscrit cette nouvelle initiative, Apple s’est associé à Google afin de mettre en place un service de traçage visant à prévenir les personnes ayant été en contact avec des malades. Une fois de plus, les deux sociétés ont tenu à préciser que l’application respecterait la vie privée et les données personnelles des utilisateurs. Pour ce faire, celui-ci se basera sur le Bluetooth des smartphones plutôt que sur la géolocalisation.

Il n’est pas exclu que le gouvernement français se base sur le dispositif de Google et Apple dans sa lutte contre le coronavirus, mais cela n’a pas encore été confirmé. Toutefois, le Président de la République a confirmé la mise en place d’une application de traçage numérique lors de sa dernière allocution de lundi.