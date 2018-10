OnePlus veut proposer le premier smartphone 5G en Europe

Un premier smartphone 5G chez OnePlus ?

Hier soir, le groupe OnePlus officialisait son tout nouveau smartphone OnePlus 6T depuis New-York. Du côté de chez Presse-Citron, dès 17h hier soir, nous vous proposions notre avis concernant ce même OnePlus 6T, avec un vidéo-test complet, le smartphone étant en notre possession depuis déjà quelques jours.

Durant sa conférence, OnePlus a donc officialisé ce nouveau smartphone, mais a également appuyé son partenariat avec le groupe Qualcomm. Ce dernier se charge ainsi d’équiper le dernier-né de chez OnePlus avec une puce Snapdragon 845, couplée à 6 ou 8 Go de RAM selon la version choisie. Ce même Qualcomm se chargera également de booster la 5G chez OnePlus, et le groupe compte bien être le premier à mettre sur le marché un smartphone compatible avec ce nouveau réseau mobile à venir.

Selon le président de Qualcomm, Cristiano Amon : « Nous sommes très heureux d’annoncer que notre collaboration avec OnePlus inclura des smartphones 5G dans un futur très proche« . Pour le CEO de OnePlus, Pete Lau, le groupe pourrait proposer un premier smartphone compatible 5G dès l’année prochaine, et OnePlus travaillerait déjà avec certains opérateurs pour rendre cela possible. « Nous somme convaincus d’être les premiers à proposer prochainement un smartphone 5G en Europe » a-t-il déclaré.

Toujours selon OnePlus, cette envie de 5G est motivée par une forte demande de la part de la communauté… même si la 5G n’est actuellement déployée dans aucune région du monde. Evidemment, on imagine que beaucoup de constructeurs vont tenter de négocier au mieux (et au plus vite) ce nouveau défi 5G qui se profile, mais rassurez-vous, cette bonne vieille 4G a encore un peu de temps devant elle.