Apple pourrait présenter des AirPods modulables selon votre activité

Hier, Apple annonçait le lancement des ventes d’embouts pour ses AirPods Pro, comme souvent la firme de Cupertino met la barre très haute et estime donc qu’une paire d’embouts vaut 8 dollars. Aujourd’hui, nous restons sur le marché des écouteurs sans fil avec une information intéressante à propos d’un futur produit Apple.

Selon Bloomberg, la firme de Cupertino serait en train de développer les successeurs des AirPods Pro avec une nouveauté surprenante. Comme Apple le fait déjà avec ses montres connectées qui peuvent s’adapter selon votre activité, en changeant simplement de bracelet pour le sport par exemple, les nouveaux AirPods Pro devraient suivre cette inspiration.

Le média américain rapporte que les AirPods à venir devraient avoir la faculté de s’adapter à diverses situations grâce à des parties amovibles. De ce fait, plus la peine d’avoir plusieurs paires d’écouteurs pour le bureau, les transports, ou le sport, les prochains AirPods s’adapteront à votre quotidien. Les rumeurs évoquent des coussinets d’oreille amovibles, ou encore des bandes magnétiques que vous pouvez poser ou enlever comme vous avez envie.

Comme c’est déjà le cas avec les AirPods Pro actuels, les prochains devraient intégrer Siri, la réduction de bruit active et bien d’autres commandes tactiles intégrées. Apple prévoit de dévoiler ces écouteurs plus tard cette année, cependant, la crise actuelle due au COVID-19 pourrait modifier le calendrier de la firme à la pomme.

Bloomberg explique qu’Apple travaillerait sur ce projet depuis près de 2 ans, il s’agirait bien d’écouteurs Apple et non Beats. En termes de prix, aucune information précise ne peut confirmer quoi que soit, cependant il faut s’attendre à un tarif relativement élevé. Pour rappel, les AirPods Pro actuels coûtent 279€. Avec l’apport de ces géniales fonctionnalités, le prix devrait être le même, voire plus élevé.