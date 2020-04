Apple vend désormais des embouts de rechange pour AirPods Pro… et ce n’est pas donné

En octobre 2019, Apple a dévoilé avec fierté ses AirPods Pro. En plus de régner en maître sur le marché des écouteurs sans fil, Apple présente une paire d’écouteurs intra-auriculaire avec réduction de bruit active. Malgré leurs nombreux avantages et des caractéristiques techniques bien au-dessus de ce que fait la concurrence, les AirPods Pro sont extrêmement chers (279€) et malheureusement ils auraient également besoin d’entretien.

Comme tout écouteur sans fil, les embouts des AirPods Pro doivent être changés au bout d’un certain temps d’utilisation. Et comme tous produits Apple, cette paire d’écouteurs a besoin d’embouts bien spécifiques que l’on ne peut pas trouver à moindre prix sur Amazon par exemple. Vous pouvez donc dès à présent trouver sur le site officiel Apple des embouts spéciaux pour AirPods Pro.

Si les vôtres commencent à s’abîmer ou à devenir moins agréables à porter, vous pouvez donc les acheter en ligne pour la modique somme de 7,99 dollars la paire ! À ce prix, vous avez le choix entre trois tailles : petite, moyenne, ou grande. Dans un élan de générosité, Apple vous permet tout de même de choisir la livraison gratuite.

En attendant que des fabricants tiers se jettent sur le filon, c’est la seule solution qui existe pour changer les embouts de vos AirPods Pro. Il semblerait toutefois que cette information concerne uniquement le marché américain. Rassurez-vous, les embouts Apple devraient être disponibles dans le monde entier d’ici peu.

La stratégie d’Apple est un mystère pour tous. La firme de Cupertino peut nous vendre sans scrupule des embouts d’écouteurs à 8 dollars la paire, tout en présentant son tout nouvel iPhone SE à moins de 500 euros. Ce smartphone est un mélange entre l’iPhone 8 et les dernières nouveautés Apple. L’iPhone SE va être un concurrent extrêmement agressif pour les marques chinoises qui été les seuls à proposer jusqu’à présent des smartphones accessibles avec des caractéristiques techniques impressionnantes.