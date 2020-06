Apple pourrait présenter un nouvel iPad Air avec port USB-C au lieu du traditionnel Lightning

Apple laisse courir une surprenante rumeur concernant l’iPad Air de quatrième génération, il se pourrait que ce dernier embarque non pas un port Lightning, mais bien un port USB-C. Cette information provient d’un rapport rédigé par le site japonais Mac Otakara, qui lui même précise que sa source vient directement d’un fournisseur chinois. Pour rappel, seul l’iPad Pro de 2018 est équipé d’un port USB-C, tandis que les autres modèles ont continué d’utiliser un port Lightning.

Selon Mac Otakara, le prochain iPad Air sera basé sur le modèle de l’iPad Pro de 11 pouces. Ces rumeurs correspondent parfaitement à ce que nous avons pu entendre par le passé. En effet, au début de l’année, des bruits de couloir laissaient entendre que la firme de Cupertino pourrait présenter un iPad Air de 11 pouces au cours du second semestre 2020. Ming-Chi Kuo qui ne se trompe que très rarement, a été encore plus précis en expliquant qu’il devrait s’agir d’un iPad de 10,8 pouces, toutefois en n’assurant pas qui s’agira d’un iPad Air.

Tout le monde veut donner son avis et faire son pronostic sur ce prochain appareil. Le fabricant L0vetodream précise que ce prochain iPad Air devrait embarquer un écran mini-LED avec le Touch ID sous l’écran au lieu de Face ID. Il s’agit de l’explication la moins probable, car très peu de sources vont dans ce sens. Cependant, L0vetodream est peut-être tout simplement très bien informé. Après l’iPad Air, Mac Otakara en profite pour évoquer le prochain iPad Mini qui devrait mesurer entre 8,5 et 9 pouces et arrivera courant 2021. Par ailleurs, ce dernier pourrait conserver son port Lightning en oubliant le port USB-C.

Autres rumeurs concernant la firme de Cupertino, il y aurait de grandes chances que les AirPods Studio puissent être présentés dès ce mois de juin. Pourtant nous ne savons que très peu de choses sur ce produit. Mais à en croire une vidéo de la chaîne YouTube « EverythingApplePro », on pourrait assister à la présentation officielle de l’AirPods Studio très bientôt.