Apple pourrait proposer un abonnement combinant séries, musique et info

D’après de nouvelles rumeurs, Apple compterait proposer un abonnement premium qui va combiner de la vidéo en streaming, de la musique sur Apple Music et des infos (normalement payantes).

Cela n’est plus un secret pour personne, Apple s’intéresse au streaming vidéo, et a même déjà commandé du contenu. Ce mois de juin, par exemple, la firme a signé un partenariat de plusieurs années avec la célébrité américaine Oprah Winfrey pour la création de contenus originaux (alors que Netflix vient de signer avec le couple Obama).

Ce qu’il reste à savoir, c’est quel type d’abonnement la firme de Cupertino va proposer.

Mais d’après un article de The Information, qui est relayé par TechCrunch, Apple pourrait proposer un abonnement premium qui combine de la vidéo, de la musique et de l’info.

Apple pourrait-il proposer une offre similaire à Amazon Prime (mais sans le e-commerce) ?

Bien entendu, cela est encore à prendre avec des pincettes. Mais en combinant ses différentes offres média dans un abonnement unique, Apple ne ferait que suivre les traces d’Amazon qui, avec Amazon Prime, propose de la musique, de la vidéo en streaming et d’autres services, avec son offre de livraison.

Actuellement, Apple a déjà Apple Music, qui est le deuxième service de streaming musical le plus utilisé après Spotify. Et en plus de travailler sur du streaming vidéo, la firme de Cupertino a aussi récemment racheté Texture (au mois de mars).

Texture est considéré comme le Netflix de la presse magazine, permettant d’avoir un accès illimité aux articles d’éditeurs comme Vanity Fair, National Geographic ou encore Magnolia.

Lorsqu’Apple a racheté cette entreprise, on pensait que c’était pour muscler Apple News. Mais il est également possible que la firme de Cupertino projette de combiner l’abonnement Texture à Apple Music et à sa future offre de vidéo en streaming.