Apple pourrait sortir des AirPods 3 résistants à l’eau avant 2020

Hier à peine, des rumeurs évoquaient déjà le fait qu’Apple songerait à commercialiser quatre nouveaux iPhone en 2020, dont un modèle plus abordable pouvant se présenter comme le digne successeur de l’iPhone SE. Ce jour, c’est la prochaine génération des AirPods qui fait parler d’elle.

À quelle date Apple présentera les nouveaux AirPods ?

En effet, un analyste travaillant au sein du cabinet Wedbush affirme qu’Apple pourrait lancer les AirPods 3 avant la fin de l’année en cours, une date déjà mentionné plus tôt. En termes de fonctionnalités, il se pourrait que la marque à la pomme présente un modèle résistant à l’eau, une fonctionnalité évoquée depuis plusieurs mois, mais que la firme n’a pas exploité sur son dernier modèle dévoilé en mars dernier.

L’on ne sait pas quel design arborera le prochain modèle d’AirPods d’Apple, mais il semblerait que celui-ci évolue justement pour disposer de la résistance à l’eau. Enfin, il est possible que cette nouveauté fasse augmenter le prix de l’appareil, mais l’on ne sait pas encore dans quelle mesure. Pour rappel, les écouteurs sans fil de la marque à la pomme coûtent actuellement 179 euros avec boîtier de charge traditionnel, pour 229 euros avec le nouveau boîtier de charge sans fil dévoilé en mars.

La date Apple pourrait lever le voile sur les nouveaux AirPods 3 n’est pas encore connue non plus, mais l’on peut tout de même faire quelques hypothèses. Si les écouteurs doivent voir le jour avant 2020, il est certain que la firme américaine anticipera afin que le dispositif puisse se retrouver sous les sapins de Noël à temps. En ce sens, il pourrait être logique que la marque présente les nouveaux appareils à l’occasion de sa keynote actuelle du mois de septembre, occasion durant laquelle elle présente ses nouveaux smartphones. Ce n’est pas certain non plus car, pour rappel, les premiers AirPods avaient été annoncés au mois de décembre 2016, soit quatre mois après la sortie des nouveaux iPhone.

Des rumeurs évoquaient également le fait qu’Apple pourrait commercialiser une nouvelle couleur de AirPods, proposant donc un modèle noir en plus du blanc auquel elle a habitué ses utilisateurs.