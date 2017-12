Apple est poursuivi à cause des iPhone ralentis

Apple est poursuivi par des utilisateurs d’iPhone après avoir admis qu’il ralentit les anciens modèles à cause des batteries.

Nouvel épisode concernant le scandale des iPhones ralentis.

Tout a commencé lorsque des utilisateurs de Reddit se sont plaints à cause de mauvaises performances de leurs iPhone, qui étaient des anciens modèles. Puis, le fondateur de Geekbench s’est penché sur le sujet et a publié un billet de blog qui confirmait ce que suspectait beaucoup d’utilisateurs : Apple ralentit les anciens iPhone. Et finalement, Apple a confirmé qu’il modifie les performances de ces anciens iPhone à cause des dégradations de la batterie.

« L’année dernière, nous avons sorti une fonctionnalité pour l’iPhone 6, l’iPhone 6s et l’iPhone SE pour lisser les pics instantanés uniquement lorsque cela est nécessaire pour éviter que l’appareil ne s’éteigne de manière inattendue dans ces conditions. Nous avons maintenant étendu cette fonctionnalité à l’iPhone 7 avec iOS 11.2, et prévoyons d’ajouter le support pour d’autres produits à l’avenir », déclarait la société. En effet, d’après celle-ci, « Les batteries lithium-ion sont moins aptes à répondre aux demandes de pointe en cas de froid, de faible charge de la batterie ou de vieillissement avec le temps, ce qui peut entraîner une extinction inattendue de l’appareil pour protéger ses composants électroniques ».

Manque de transparence

Mais les explications d’Apple n’ont pas convaincu tout le monde. Et en plus des commentaires négatifs qui ont continué à arriver sur Twitter, la firme est maintenant poursuivie aux Etats-Unis, comme le rapporte le Huffington Post.

Le site d’information évoque au moins deux actions collectives. L’une a été lancée à Chicago et accuse Apple d’être « trompeur, immoral et contraire à l’éthique ». D’après le Chicago Sun Times, ceux qui poursuivent Apple estiment que la société a « soumis inutilement les consommateurs à l’achat d’iPhone plus récents et plus coûteux alors qu’une batterie de remplacement permettrait aux consommateurs de continuer à utiliser leurs anciens iPhone ».

L’autre action collective, déposée en Californie, accuse Apple d’avoir manqué de transparence. Selon celle-ci, Apple a violé les contrats « implicites » avec les utilisateurs « en ralentissant délibérément les anciens modèles d’iPhone lorsque de nouveaux modèles sortent et en omettant de divulguer cela correctement quand les parties ont conclu un accord ».