Apple briderait les performances des vieux modèles d’iPhone

John Poole, le fondateur du site Geekbench est formel. Il y a un lien entre les performances de votre iPhone, les mises à jours d’iOS et l’âge de sa batterie.

C’est un sujet qui avait déjà fait beaucoup débat ces dernières semaines. Après les dernières mises à jour d’iOS, de nombreux utilisateurs se sont plaints de sérieux ralentissements sur leurs smartphones. Une étude menée par le fondateur du site Geekbench, John Poole révèle que la situation est en fait un peu plus compliquée.

Apple ralentirait les iPhone qui sont équipés de vieilles batteries

Tout commence sur le site Reddit la semaine dernière. Des utilisateurs découvrent alors que remplacer la batterie d’un vieil iPhone permet d’améliorer considérablement ses performances. Dans le détail, Apple sur les iPhone 6, iPhone 6S et iPhone 7 fonctionnant avec une version d’iOS plus récente que 10.2.1, ont plusieurs pics de puissance au lieu d’un seul. Un signe qu’Apple bride de façon volontaire le processeur.

Officiellement, ce choix d’Apple serait lié à un problème sur des anciens iPhone qui s’éteignaient automatiquement quand ils atteignaient 30 ou 40 % de batterie. Avec le temps, les batteries perdent en puissance et la tension de sortie serait donc réduite par iOS pour éviter les soucis. Le problème initialement détecté sur les iPhone 6 et 6S avait d’ailleurs donné initialement naissance à un programme de rappel.

Le problème de l’obsolescence programmée

Mais, cette découverte permet surtout de renforcer une accusation déjà faite par le passé à Apple. Pour beaucoup d’utilisateurs, la marque à la pomme réduisait volontairement les performances de ses appareils pour inciter les utilisateurs à acheter un modèle plus récent. « Cette réparation poussera les utilisateurs à penser, ‘Mon téléphone est lent, donc je devrais le remplacer,’ et non, ‘Mon téléphone est lent, donc je devrais remplacer sa batterie. Cela alimente tout le discours sur l’obsolescence programmée » conclut Poole.

Vous saurez maintenant qu’il suffit de changer de batterie pour donner une nouvelle vie à votre smartphone. Un investissement à 89 € qui sera bien plus facile à accepter qu’un nouvel iPhone et surtout pour récupérer un appareil avec de bonnes performances.