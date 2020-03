Apple prend des mesures afin de protéger ses employés du coronavirus

Contrairement à Elon Musk qui a déclaré sur Twitter que la panique autour du coronavirus était stupide, Tim Cook, le PDG d’Apple, commence à prendre des mesures au sein de son entreprise. En effet, le dirigeant de la firme de Cupertino a autorisé la plupart de ses employés à travailler depuis leur domicile afin d’éviter au maximum les contacts. Tim Cook a qualifié cette épidémie « d’événement sans précédent » et de « moment difficile ».

The coronavirus panic is dumb — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2020

Entre le 9 et le 13 mars, Tim Cook a autorisé ses employés a travaillé de chez eux, ils ont étaient mis au courant par un message dans lequel on peut clairement lire : « N’hésitez pas à travailler à distance si votre travail le permet ». Afin d’encourager au maximum ses employés, Tim Cook a ajouté qu’ils « continueront à recevoir une rémunération conforme aux opérations habituelles ». D’autres géants de la tech comme Google, Facebook, Amazon, Twitter, ou encore Microsoft ont également pris des décisions similaires.

Le télétravail mis à l’honneur par Apple

Cette information a été confirmée par un représentant de la firme de Cupertino. Dans ce message envoyé aux employés, Tim Cook interdit également les voyages en Corée du Sud, en Italie et en Chine à moins qu’ils ne soient jugés « critiques pour les affaires » ou alors qu’ils soient approuvés par l’un des responsables de l’entreprise. Il conseille des alternatives comme les simples appels téléphoniques ou encore les appels vidéo. D’ailleurs, les services comme Slack, Zoom, ou encore Dropbox connaissent une augmentation conséquente du nombre d’utilisateurs. Zoom par exemple s’est engagé à rendre son service illimité en version gratuite dans les zones les plus concernées.

À ce jour, le coronavirus a touché 105 000 personnes et a fait plus de 3 700 victimes. Le virus est présent dans 60 pays et ne cesse de se propager. Malgré le fait qu’Apple soit basé à Cupertino, en Californie, la multinationale est relativement touchée par Covid-19 compte tenu de sa présence dans le monde entier, mais surtout de sa chaîne d’approvisionnement basée en Chine, bassin du coronavirus.