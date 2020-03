Pour Slack, Zoom ou encore Dropbox, le coronavirus est une aubaine

Le coronavirus, ou COVID-19 sous sa nouvelle appellation, n’en finis pas de terroriser le monde entier. Les conséquences de cette épidémie se multiplient. Dans le monde de la tech et de l’automobile, plusieurs salons et événements notables ont dû être annulés par crainte de contamination, que ce soit le MWC, la conférence F8, ou encore le Salon de l’auto de Genève. Devant l’apparition du virus en Italie, la Suisse a même la décision d’interdire les regroupements de plus de 1000 personnes.

Cependant, si le coronavirus terrorise une grande partie de la population mondiale, certains parviennent malgré eux à en tirer profit. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises ont pris des mesures importantes pour tenter d’endiguer la propagation du virus, si bien que de nombreux employés se retrouvent à effectuer des missions en télétravail. Qui dit télétravail, dit forcément communication à distance, pour ce faire il existe différents services plus performants les uns que les autres.

De nombreux analystes se sont mis d’accord pour dire que des applications comme Slack, Zoom, ou encore Dropbox pourraient tirer de larges bénéfices de cette situation. La société Bernstein Research estime que Zoom a déjà attiré plus de nouveaux utilisateurs actifs cette année que l’année dernière et ceci en partie grâce au coronavirus.

Si l’on reste sur le cas de Zoom, la société chinoise ne compte pas pour autant profiter pleinement de cette situation dramatique. En réponse à cette augmentation de l’utilisation, le service de visioconférence a annulé sa limite de 40 minutes avec la version gratuite du logiciel en Chine. Le PDG de Zoom, Eric Yuan, qui a grandi dans la province chinoise du Shandong, a également déclaré qu’il souhaitait apporter sa contribution pour aider les personnes touchées par le virus.

Voici ce qu’il écrit dans un billet de blog : « Nous pensons que chaque entreprise a la responsabilité sociale de contribuer à la communauté et à la société, et c’est d’une importance capitale en temps de crise. Avec ce principe à l’esprit, Zoom fait tout son possible pour fournir des ressources et un soutien à ceux qui naviguent dans l’épidémie de coronavirus« .

Pour le moment, aucun vaccin n’a été trouvé pour lutter contre cette épidémie, espérons que le soutien de ces entreprises puisse faire avancer la situation.