Apple reconnait des soucis sur l’iPhone X et le MacBook Pro 13″

Une nouvelle campagne de rappel chez Apple

Ce week-end, Apple a reconnu que deux de ses produits pouvaient souffrir de quelques dysfonctionnements. C’est le cas de l’iPhone X, mais aussi du MacBook Pro 13″ (sans Touch Bar). Pour le premier, Apple évoque des soucis liés au tactile, avec un écran qui peut répondre de manière intermittente. Pour le MacBook Pro, c’est un souci de mémoire qui est en cause.

Dès vendredi, Apple a mis en ligne une page indiquant la procédure à suivre aux utilisateurs concernés. Ainsi, dans le cas de l’iPhone X, les smartphones en question peuvent présenter les symptômes suivants : l’écran, ou une partie de l’écran, ne répond pas ou répond de façon intermittente au toucher, et/ou l’écran réagit même s’il n’a pas été touché. Apple précise qu’aucun autre modèle d’iPhone n’est éligible à ce programme, pas de panique donc si vous venez de déballer votre iPhone Xr ou Xs.

En ce qui concerne le MacBook Pro 13″, Apple précise qu’il s’agit des modèles qui ont été vendus entre juin 2017 et juin 2018. Ces derniers sont ainsi susceptibles de présenter un souci au niveau de la mémoire interne, qui peut causer des pertes de données, mais également des défaillances en tout genre au niveau du lecteur.

Apple annonce qu’il enverra également un e-mail aux clients qui ont enregistré leur appareil, afin de les informer de l’existence de ce programme. Bien sûr, il est possible de vérifier manuellement si l’on est concerné par ce rappel, et afin de vérifier si son MacBook Pro 13″ est « sur la liste« , il suffit de se rendre directement sur cette page, et d’indiquer le numéro de série de son ordinateur Apple.