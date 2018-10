Test de l’iPhone XR : les premiers avis sont (très) positifs

Des performances au rendez-vous

C’est l’un des gros points forts de cet iPhone XR : la puce A12 Bionic. C’est le même modèle que l’on retrouve dans les iPhone XS et XS Max, et il est tout simplement surpuissant. On pouvait s’y attendre, mais sur le point de la puissance, l’iPhone XR n’a rien à envier aux modèles supérieurs de la gamme Apple.

Le capteur photo

Pour cet iPhone XR, Apple a fait le choix de n’utiliser qu’un seul capteur à l’arrière, comme peut le faire Google avec son Pixel 3. Pour Wired, le mode Portrait est bien moins performant que sur l’iPhone X ou les iPhone XS. La raison ? Le capteur est grand-angle et capture moins d’information de profondeur qu’un téléobjectif. La marque à la pomme compense cela par son logiciel, qui est capable de détecter les personnes. Il est donc impossible d’utiliser le mode Portrait sur un objet par exemple.

Cependant, le capteur de 12 Mpx est excellent selon Engadget. C’est le même que celui utilisé sur les XS et XS Max et il produit des clichés avec un bon piqué, une belle restitution des couleurs et il s’en sort plutôt bien en basse lumière.

L’écran LCD

Selon Nilay Patel de TheVerge, l’écran est bon. Il a une moins bonne résolution et une densité de pixels inférieurs aux iPhone XS, au Galaxy S9 ou aux Pixel 3 de Google. Il a la même densité de pixels (326 ppi) que les iPhone précédents (hors X).

Pour TechCrunch le vrai défaut du LCD vis-à-vis de l’OLED se ressent sur le noir, mais la différence n’est visible qu’en tenant l’iPhone XR à côté d’un iPhone XS par exemple. C’est, pour eux, l’un des meilleurs écrans LCD qu’ils ont pu voir à l’heure actuelle.

L’autonomie

Apple annonçait un gain d’autonomie de 90 minutes par rapport à l’iPhone 8 Plus et la marque à la pomme a réussi son coup. Tom’s Guide a testé l’iPhone XR avec son protocole maison et le constat est simple : l’iPhone XR tient 11h36, le XS 9h41, le XS Max 10h38. La concurrence est rude, le Samsung Galaxy Note 9 est juste en retrait avec 11h26, et le Pixel 3 XL ne se contente que de 9h30 d’autonomie.

Au-delà de ce protocole de test, le journaliste est impressionné par l’autonomie dans une utilisation quotidienne classique, qui tient largement la journée.

Ces retours confirment donc ce à quoi on pouvait s’attendre avec cet iPhone XR : les compromis offerts face aux iPhone XS vont, pour beaucoup, ne pas être un frein étant donné la différence de prix entre les deux modèles. L’iPhone XR se vend déjà comme des petits pains, et c’est bien parti pour durer…