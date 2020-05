Apple règle le Battery Gate avec 500 millions de dollars ?

Dès 2017, Apple a été accusé de brider les performances notamment des iPhone 6 et 6S lorsque la batterie chutait en dessous de 80%. Si cette technique permettait de conserver de l’autonomie, elle rendait l’expérience utilisateur déplorable tant la performance de l’appareil était atteinte. La firme de Cupertino a aussi été accusée d’avoir publié des mises à jour afin de ralentir les appareils et donc de pousser à en changer. Ce qui ressemble sans aucun doute à de l’obsolescence programmée.

À l’époque, c’est une étude menée par le fondateur du site Geekbench, John Poole qui a révélé que la situation est en fait un peu plus compliquée. Suite à la parution de cette étude, de nombreux témoignages Reddit sont venus confirmer les informations.

L’idée part d’une bonne intention, cependant, il est reproché à Apple de ne pas l’avoir communiqué clairement dès le départ. Mais ce qui a surtout dérangé c’est le fait que cette option soit mise en place par défaut sans avoir la possibilité de la désactiver. Devant la justice, la firme de Cupertino avait proposé en mars dernier de donner 500 dollars par plaintes déposées, soit environ 500 millions de dollars. Sans parler des frais d’avocats et autres qui s’élèvent à 93 millions de dollars. Seuls les utilisateurs ayant installé les mises à jour sur leurs iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus et SE seront concernées. Selon le site américain Law365, il semblerait que la justice ait finalement accepté la proposition de la firme de Cupertino.

Pour ce cas précis, la France a déjà réclamé 25 millions de dollars à Apple pour soutenir les utilisateurs concernés. Le constructeur américain avait tout de même tenté de réagir à cette situation dérangeante en proposant avant iOS 11.3 une option pour conserver la batterie en indiquant si elle permet d’utiliser les pleines performances du smartphone, et notamment un processus permettant de changer de batterie non pas gratuitement, mais à 29 dollars (de base Apple avait annoncé 89 dollars).