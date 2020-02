Apple rejoint la FIDO Alliance dans sa croisade contre les mots de passe

Aujourd’hui, on ne compte plus le nombre de comptes en ligne qu’utilise un internaute et pour lesquels il est supposé créer et mémoriser des mots de passe uniques et suffisamment compliqués (pas de « 1234 ») pour que ceux-ci ne soient pas faciles à deviner pour les hackers.

Bien entendu, la plupart des gens ne suivent pas ces consignes et utilisent des mots de passe simples ou bien réutilisent le même mot de passe pour des comptes différents.

La FIDO Alliance pense que pour résoudre ce problème de mot de passe, il faudrait remplacer ceux-ci par d’autres moyens d’authentification. Et justement, cette alliance propose les spécifications FIDO Authetification avec lesquelles celle-ci pense pouvoir remplacer l’utilisation du mot de passe pour les connexions.

« Basée sur des normes libres et ouvertes de l’Alliance FIDO, l’authentification FIDO permet de remplacer les connexions par mot de passe uniquement par des expériences de connexion sécurisées et rapides sur les sites Web et les applications », peut-on lire sur son site web.

Apple rejoint la FIDO Alliance

Si cette alliance avait déjà le soutien de nombreux acteurs du secteur high-tech, dont Amazon, Google, Facebook et Samsung, aujourd’hui, celle-ci accueille un nouveau membre d’une importance particulière : Apple.

Comme le note un article publié par le site 9to5Mac, Apple vient d’être ajouté dans la liste des membres au niveau du conseil d’administration de la FIDO Alliance.

Plus tôt aujourd’hui, un tweet annonçant implicitement l’ajout d’Apple, par le compte de l’alliance, a également été repéré par le site français macg.co. Mais à au moment où j’écris, ce tweet a déjà été supprimé.

Il est fort probable que l’alliance FIDO et Apple attendent un moment plus opportun pour officialiser l’entrée de la firme de Cupertino dans la liste des entreprises membres.

Et on en saura probablement plus sur comment Apple pourrait soutenir les objectifs de l’alliance lors de cette officialisation.

En tout cas, étant donné l’importante part de marché d’Apple sur les smartphones, et sur les smartwatch, on peut déjà imaginer comment le support de FIDO Authentification va doper la connexion sans mots de passe dont l’alliance fait la promotion.